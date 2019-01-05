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Жена Аршавина заявила о разводе с футболистом 

Рамблер + ещё 32 5 января 2019
Фото: соцсети
Андрей Аршавин развелся с женой. Экс-футболист ушел из семьи и проводит время в обществе молодых девушек, пишет Starhit.
Пьяный Аршавин покатался на лошади и отказался платить
Два года назад Андрей Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой, у них родилась дочь Есения. Но через некоторое время Алиса узнала, что супруг целый год изменял ей с моделью Екатериной Ямщиковой, которой дарил то иномарку, то часы,
Видимо, это и стало причиной развода, о котором прессе стало известно сегодня.
«Мы с Андреем давно развелись», — заявила журналистам Алиса Аршавина.
После развода спортсмена не оставила страсть к любовным приключениям. Незадолго до Нового года его видели в Петербурге в обществе девушек. Пользователи сети узнали в одной из спутниц 21-летнюю сотрудницу российской авиакомпании Карину Неман. Ее и Аршавина пару раз видели в Москве; кроме того девушка инкогнито писала ему романтичные сообщения в соцсетях.
Алиса сейчас занимается воспитанием детей и «хочет забыть брак с футболистом как страшный сон», говорят инсайдеры.
Ранее Аршавин девять лет состоял в отношениях с Юлией Барановской. Он ушел от нее, когда она была беременна третьим ребенком.
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Футбол , Шоу-бизнес
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