Будущее Хабиба, закат Роналду с Месси и уход Шараповой. Что ждет спорт в 2019-м

Новый год несет немало ярких спортивных событий и связанных с ними интриг. Закончится ли эпоха Месси и Роналду? Удержатся ли на вершине Медведева и Загитова? Кто станет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова ? Что будет с Шараповой? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Ленты.ру»

Сборная России — взлет или пике?

После триумфального выступления сборной России на чемпионате мира футбол в стране пережил новое рождение. Усы Черчесова стали мемом, ноге Акинфеева хотели поставить памятник, а Дзюба был признан человеком года и первым из отечественных футболистов «пробил» миллион подписчиков в Instagram. Но, будто в сказке про Золушку, карета сборной России медленно, но верно превращается в тыкву.

На смену феерии чемпионата мира пришли трудовые будни. Ряд лидеров команды, включая Акинфеева, завершил карьеру, а матчи нового европейского турнира — Лиги наций — показали, что без невероятной поддержки болельщиков и слаженной работы на сборах, бегут наши футболисты не так резво, как хотелось бы. Невыход в высший дивизион Лиги наций стал отражением реального уровня российской команды.

Повод ли это отчаиваться? Едва ли. Черчесов ищет новые сочетания игроков, и время для экспериментов у него пока есть. В 2019 году сборной предстоит отбор на чемпионат Европы-2020. Жребий отправил национальную команду в группу I, где она будет бороться за путевку на Евро с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Кипром и Сан-Марино. Ну как бороться… При всем уважении к Казахстану, Кипру и Сан-Марино — эти коллективы очень далеки по уровню от команды Черчесова. Бельгия, напротив, — бронзовый призер ЧМ-2018 и одна из сильнейших сборных Европы. В теории проблемы россиянам может доставить еще и Шотландия.

Из группы выйдут команды, занявшие в таблице два первых места. Нужно стабильно набирать очки с более слабыми соперниками и бороться с бельгийцами, а там, кто знает? Акинфеева в воротах сборной, конечно, уже нет, но в атаке все еще Дзюба, а у руля Черчесов (все еще с усами). Почему бы не повторить чудо образца лета 2018 года?

Месси и Роналду — все?

В 2018 году полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил «Золотой мяч» и прервал десятилетнюю гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду. С 2008 года эта парочка по очереди собирала все «Золотые мячи», поделив их поровну (в активе каждого по пять).

Месси вряд ли может занести себе в актив прошлый год — Лига чемпионов в очередной раз не покорилась (третий раз подряд кубок выиграли Роналду и Модрич вместе с «Реалом»), чемпионат мира снова закончился провалом. И столь горькую пилюлю не смогли подсластить ни победа в чемпионате Испании, ни приличная результативность (что, впрочем, уже воспринимается как что-то само собой разумеющееся).

Роналду вновь выиграл Лигу чемпионов (доведя общее количество титулов в главном клубном турнире Старого света до пяти) и на чемпионате мира вроде блеснул, но португальцам это не слишком помогло. В разгар чемпионата мира Криштиану взорвал информационное поле переходом в «Ювентус» и пропал с радаров. Форвард даже в сборную не приезжал — готовился к старту сезона в новом чемпионате. Дебют в Турине не задался — что-то случилось с фантастической эффективностью звездного форварда. Со временем Роналду набрал обороты, но, как и писала «Лента.ру», все равно сдал. Всего 49 мячей за календарный год… А ведь восемь лет до этого он не опускался ниже отметки в 50 забитых мячей.

Шутки шутками, но действительно ли завершается эпоха Роналду и Месси? Первому уже 33, второй тоже не молодеет — в июне ему стукнуло 31. Но не стоит забывать, что современная спортивная медицина творит чудеса. Хватит ли запаса прочности звездным нападающим? Скорее, да, по крайней мере еще на несколько лет точно. Да и из реальных конкурентов у них пока только Килиан Мбаппе (и тот слишком молод). Модрич, при всем уважении, «Золотой мяч» получил скорее по совокупности заслуг (Лига чемпионов плюс шикарная игра на чемпионате мира), Неймару не хватает стабильности, а других сравнимых по яркости звезд в современном футболе не наблюдается.

Что будет с Загитовой и Медведевой?

Фигуристам в новогодние праздники едва ли удалось отдохнуть: сезон у них сейчас в самом разгаре. Только в конце декабря отгремел чемпионат России в Саранске, а уже в январе Минск примет первенство Европы.

Этот сезон, как показал чемпионат страны, — последний, в котором олимпийская чемпионка Алина Загитова может спокойно чувствовать себя в роли лидера команды. Загитовой в Саранске не хватило места на пьедестале: его полностью заняли техничные и стабильные юниорки Анна Щербакова , Александра Трусова и Алена Косторная. На взрослый чемпионат Европы эта троица поехать не сможет, а вот Алина в компании Софьи Самодуровой и Станиславы Константиновой на данный момент в заявке числятся. Конечно, у Загитовой больше всего шансов на победу в Белоруссии: кроме победителей чемпионата России, конкуренцию во всем мире ей по-настоящему может составить только японка Рика Кихира.

В финале Гран-при Кихира обыграла Загитову абсолютно честно — по технике она россиянку превосходит. Не так давно в сети появилось видео, где Алина разучивает четверной прыжок, но говорить о включении его в программу в ближайшем будущем нельзя. Кихира же прыгает тройной аксель — самый сложный прыжковый элемент в женском фигурном катании, которым Загитова пока не владеет. И на мартовском чемпионате мира японка, скорее всего, будет иметь преимущество.

Окончательно выпала из соревновательной обоймы серебряный призер Игр Евгения Медведева , которая на чемпионате России стала седьмой. В ее планах выступить на нескольких международных стартах до конца сезона, но все эти старты — второстепенные. Ее тренер — канадец Брайан Орсер — убежден, что Евгении просто нужно дать время и результаты придут. Время у нее появилось: Медведева вряд ли может рассчитывать на попадание на мировое первенство или Универсиаду, потому что в команде она даже не первая запасная.

Первая же — пропустившая чемпионат страны из-за болезни Елизавета Туктамышева , которая в текущем сезоне показывает очень убедительное катание. В начале декабря она стала третьей в финале Гран-при, сразу после Загитовой. По окончании первенства России тренер Туктамышевой Алексей Мишин заявил, что руководство федерации поручило ему готовить фигуристку к чемпионату мира. Он может стать для россиянки третьим в карьере и первым после 2015 года.

Постолимпийский сезон в фигурном катании — это всегда время перемен, ухода одних звезд и появления других. В России хватает и тех, и тех. А грядущие первенства континента и мира, где им предстоит блистать, — самые важные соревнования года. Так что скучать поклонникам этого вида спорта точно не придется.

Хабиб и UFC — что дальше?

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретил Новый год в статусе самого популярного отечественного спортсмена (по количеству подписчиков в Instagram из соотечественников бойца опережает только Ольга Бузова ). После победы над Конором Макгрегором уроженец Дагестана прославился на весь мир. Он фотографируется с первыми лицами государств, заключает миллионные рекламные контракты и выбирает нового соперника.

Впрочем, прежде чем решать этот вопрос, нужно получить ответ на другой. Каким санкциям подвергнется Нурмагомедов после выходки по завершении боя с Магкрегором? Тогда Хабиб победил ирландца, но ему показалось мало, и он продолжил выяснять отношения с секундантами соперника. Прямо в зрительном зале. Не будь россиянин столь ценным активом для UFC, президент организации Дэйна Уайт наверняка устроил бы бойцу показательную порку с последующим увольнением.

Но Нурмагомедов — уже целая торговая марка, в том числе и за океаном. Казалось бы, можно ли продать американцам образ вспыльчивого русского (а в США его воспринимают в первую очередь как русского, а уже потом как кавказца), борющегося с медведями и презирающего половину ценностей западного мира? Оказалось, да, если сдобрить этот образ недюжинной брутальностью и в буквальном смысле непобедимостью.

Поэтому санкции для Хабиба если и будут, то не слишком жесткие. Возможно, его дисквалифицируют. Фокус в том, что срок дисквалификации будет отсчитываться с момента нарушения, а, значит, в случае получения полугодового отстранения Нурмагомедов сможет провести защиту титула уже весной.

Круг претендентов на бой с Хабибом более-менее очерчен. UFC интересен реванш с Макгрегором (интересен ли он самому Конору после трепки в первом бою — большой вопрос), самому Нурмагомедову интересны Тони Фергюсон и Дастин Порье. Еще один возможный соперник — чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй. Кто выйдет в октагон против Орла? Пока неясно, но Дэйна Уайт постарается создать грядущему бою как можно более яркую вывеску.

Чего ждать от Шараповой?

Теннисный сезон для россиянок начался совершенно безрадостно. Все надежды были связаны с возвращением на корт (каким уже по счету?) Марии Шараповой и выступлением первой ракетки России Дарьи Касаткиной . В обоих случаях болельщиков ждало сплошное разочарование.

Шарапова начала сезон в китайском Шэньчжене, где сыграла всего три неполных матча. В первом круге она легко разделалась со швейцаркой Тимеей Бачински, во втором из-за травмы отказалась от борьбы ее соперница китаянка Ван Синьюй, а до конца следующего матча не дотерпела сама Шарапова. Туго замотанное плечо и проблемы с правой ногой не позволили ей доиграть второй сет против белоруски Арины Соболенко

Прошлый сезон Шарапова завершила досрочно, объяснив это желанием подлечиться и подготовиться к новому. Видимо, что-то пошло не так. Впереди — турнир в Санкт-Петербурге, куда Мария пока настроена приехать, а там и первый мэйджор сезона — Открытый чемпионат Австралии. Судя по нынешнему состоянию теннисистки, в этом году она вряд ли будет в фаворитах на турнирах «Большого шлема». Да и болельщики Шараповой давно отвыкли от чудес. Правда, если слухи подтвердятся и новый сезон станет для Марии последним в карьере, ей не помешает сотворить хотя бы одно такое чудо.

Другая надежда России — Дарья Касаткина — на старте сезона и вовсе провалилась с треском. Она начала его в Брисбене и в первом круге уступила в трех партиях 283-й ракетке мира — австралийке Кимберли Беррелл. И это при том, что в решающем сете при счете 5:3 в свою пользу Касаткина не сумела подать на матч и в итоге проиграла на тай-брейке. Впрочем, россиянка редко бывает успешна в начале сезона, и на раскачку у нее обычно уходит первая его треть. Но для сохранения позиции в первой десятке мирового рейтинга Дарье просто необходимо защитить максимальное количество очков. Касаткиной в новом сезоне не нужно заботиться о попадании в основную сетку самых престижных турниров, рейтинг ей в этом поможет. Волноваться ей придется за другое — как бы не сломаться под гнетом статуса лучшей теннисистки страны.