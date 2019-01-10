«Барселона» омерзительно ведет трансферы. Остальные клубы её ненавидят

Несколько дней назад «Барселона» объявила о достижения договорённости с молодым полузащитником «Тулузы» Жан-Клером Тодибо. У футболиста летом заканчивается контракт, и в Каталонию он переедет свободным агентом. Президент «Тулузы» Оливье Садран рассказал, что о сделке узнал из прессы. И отметил, что формально «Барселона» ничего не нарушила, но в остальном поступила подло.

«Большие клубы так себя не ведут. Они объявили, что 1 июля Тодибо будет играть за них, но жизнь полна сюрпризов, за 6 месяцев может случиться многое. Понятно, что частично мы сами виноваты — не предложили игроку контракт. Но это его первый сезон на взрослом уровне, мы хотели, чтобы он набрался опыта. Есть топ-клубы, а есть те, кто воспитывает для них игроков. Тодибо — качественный игрок, но я не думаю, что «Барселона» будет хорошим вариантом для него в нынешний момент», — негодовал Садран в интервью L’Equipe.

В президенте «Тулузы» явно говорит обида за то, что он не смог заработать на трансфере хорошего футболиста в топ-клуб. Но он далеко не первый, кто ловит «Барселону» на некорректном поведении в вопросах приобретения игроков.

Главная претензия к каталонцам — они регулярно договариваются с игроком, ещё не начав переговоры с его клубом. Таким образом, давление на потенциального продавца идёт с двух сторон. При этом переговоры с футболистами другим клубам запрещены, если до конца его контракта больше шести месяцев. Но «Барселона» постоянно проворачивает эту схему и постоянно попадается на этом. Летом-2017 клуб сначала договорился о переходе с Усманом Дембеле и Филиппе Коутиньо, а только потом вышел на переговоры с их клубами. В случае с Дембеле это привело к бойкоту игроком тренировок «Боруссии» и итоговому оформлению сделки. Коутиньо подавал официальный запрос на трансфер и в итоге покинул «Ливерпуль» в следующее трансферное окно.

Минувшим летом была история с трансфером Малкома, которого «Барса» фактически украла у «Ромы». Полузащитник не просто летел в Рим, о его трансфере «волки» даже успели объявить. Но в последний момент возникли каталонцы со своим предложением — Малком всё отменил и улетел оформлять контракт с «Барселоной». В нынешнем сезоне у него всего пять матчей в чемпионате Испании, ни одного полного. Формально здесь к «Барселоне» вновь не подкопаться: они вышли с предложением в последний момент, но имели на это право. При этом испортили отношения с «Ромой» из-за покупки, которая не была необходимой.

В неуважении «Барселону» обвинял и мадридский «Атлетико». Каталонцы активно вели переговоры по трансферу форварда «Атлетико» Гризманна. Как обычно, давление шло со всех сторон. Уже к маю представители «Барсы» практически открыто обсуждали переход француза, которого в то же время освистывали собственные болельщики. Трансфер в итоге не состоялся. Гризманн остался в «Атлетико». Директорат «Барселоны» — идиотами.

При этом подобная стилистика переговоров не зависит от конкретных фигур в спортивном отделе клуба. Ещё в 2010 году «Барселона» устроила цирк с возвращением в Каталонию Сеска Фабрегаса. Футболисты клуба открыто рассуждали о том, как здорово будет играть с Фабрегасом, а на праздновании победы в ЧМ-2010 пытались натянуть на него майку «Барселоны».

«Я очень зол на «Барселону» за всю эту чушь. Это самое возмутительное и неуважительное из всего возможного, и «Барселона» делает это не первый раз. Вы можете подумать, что можно каким-то образом препятствовать этому, но лично я полагаю, что невозможно остановить человека, который не в силах закрыть свой рот», — разносил каталонцев президент «Арсенала» Питер Хилл-Вуд.

Жорди Альба , Неймар, Иван Ракитич — переход каждого из них начинался с того, что «Барселона» сначала общалась с игроком или его представителями, а только потом выходила на клуб. Скорее всего, так проходит большинство сделок современного футбола, но только «Барса» настолько часто допускает слив факта переговоров в СМИ. И регулярно клуб за это наказывают, причём не только имиджево. Переговоры с Дембеле привели к огромной переплате и максимально невыгодным для «Барселоны» условиям трансфера.

Приход Неймара стал поводом для нескольких лет судебных тяжб с «Сантосом». Жёстче всех «блаугранас» казнил «ПСЖ». Пару лет назад каталонцы по привычке договорились о сделке с Марко Верратти , а потом с его помощью устраивали давление на парижан для осуществления трансфера. В итоге шейхи не только закрыли итальянца в золотой подвал, но и уронили трансферный рынок покупкой Неймара.