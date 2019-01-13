В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой манкунианцев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счёт записал нападающий Маркус Рашфорд, который отличился на 44-й минуте после результативной передачи от французского полузащитника Поля Погба. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал шестую подряд победу (пять — в АПЛ, одна — в Кубке Англии) после того, как исполняющим обязанности главного тренера команды стал Уле-Гуннар Сульшер.
«Тоттенхэм» (48 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» (41) — на шестой строчке.