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Матч Кокорина и Мамаева в «Бутырке» отменен 

Газета.Ru + ещё 52 42 минуты назад
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий заявил, что футбольный матч с участием нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в Бутырском СИЗО отменен, передает "Советский спорт".
"Как мне только что стало известно, руководством ФСИН России принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО", — написал Пятницкий в твиттере.
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы "Пекин" в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.
В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 "Побои" и 213 "Хулиганство". С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.
5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.
18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , Мосгорсуд , ФСИН , Советский спорт
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