Матч Кокорина и Мамаева в «Бутырке» отменен

"Как мне только что стало известно, руководством ФСИН России принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО", — написал Пятницкий в твиттере.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы "Пекин" в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 "Побои" и 213 "Хулиганство". С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.