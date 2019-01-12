«Зал и храм»: как Мамаев и Кокорин отметили Новый год

Находящиеся под арестом в СИЗО футболисты Павел Мамаев Александр Кокорин очень скромно встретили Новый год. Визиты к игрокам в период праздников были запрещены, и им пришлось довольствоваться походами в храм и спортзал, где Мамаев и Кокорин поддерживают форму перед матчем в следственном изоляторе.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжают отбывать заключение в следственном изоляторе «Бутырка», где находятся с октября. Новый год футболисты впервые в жизни встречали в такой обстановке. К ним не могли приходить родные и близкие, поскольку в период новогодних праздников все посещения запрещены. Это, как отметил адвокат Мамаева Игорь Бушманов, только ограничивает заключенных.

«В период праздников никто посетить заключенных не мог. Они скорее были даже более ограничены в это время», — начал он.

Все остальное — как у рядовых заключенных. Все необходимые передачки были совершены до Нового года.

Это немного скрасило их однообразное времяпрепровождение», — рассказал Бушманов.

Адвокат хавбека «быков» также отметил, что его подзащитный серьезно настроен принять участие в футбольном матче между командами заключенных и сотрудников СИЗО, о котором сообщалось в декабре. По его словам, сейчас заинтересованные стороны решают все вопросы относительно организации мероприятия. И, вероятнее всего, в поединке не сможет сыграть кто-то из персонала следственного изолятора, как это ранее планировалось.

«Павел Мамаев собирается сыграть в футбол на территории СИЗО «Бутырка», там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле.

Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО», — сказал Бушманов.

Он также отметил, что, вероятнее всего, будет организовано несколько игр, поскольку желающих сыграть в одной команде с бывшими футболистами сборной России слишком много.

Но будет ли принимать участие в игре еще одна звезда «Бутырки» — Александр Кокорин — пока не очень понятно.

«Желающих принять участие много, поэтому, скорее всего, будет несколько матчей. Я думаю, на следующей неделе организаторы определятся с датой. Надеюсь, СМИ будут приглашены», —заключил Бушманов.

Напомним, что Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО с октября прошлого года. Оба футболиста, младший брат Кокорина Кирилл и еще один их товарищ Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала компания друзей жестко избила гражданина Белоруссии Виталия Соловчука, который работает водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой , а спустя некоторое время напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в одной из столичных кофеен. Пострадавшие получили повреждения различной тяжести.

Обоим футболистам предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью и побоях, совершенных группой лиц, а также в хулиганстве. Все ходатайства об изменении меры пресечения игрокам были отклонены, однако, как заверил адвокат Мамаева, защита продолжает работу в этом направлении.

«Ждем ознакомления с материалами дела. По сообщению следствия, с ним знакомятся потерпевшие, затем дело будет передано нам, включая видеозаписи.

У нас будет возможность ознакомиться, снять копии и заявить ходатайство о дополнении к следствию или об исключении каких-то эпизодов. Далее следствие составит заключение и передаст дело прокурору», — сказал Бушманов.

«Даже в таких условиях Мамаев остается профессиональным спортсменом. Это знаковое событие не только для сотрудников СИЗО, но и для неравнодушных к Мамаеву фанатов. Такой матч будет проводиться впервые», — отметил он.

Накануне стало известно, что свою поддержку футболистам выразили участники музыкальной группы «Бутырка». В композиции, опубликованной на Youtube-канале группы, коллектив пожелал футболистам поскорее выйти на свободу. Согласно решению суда, игроки пробудут под заключением как минимум до февраля.