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«Навсегда в моем сердце»: жена Мамаева рассказала о тяжелой утрате 

Дни.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: Instagram
Супруга футболиста сообщила своим подписчикам печальную новость. В минувшую пятницу скончался член их семьи.
О случившемся Алана рассказала на своей странице в Instagram. На фотографии она держит в руках клочок шерсти любимой собаки по кличке Мини. Уход животного стал большим ударом для женщины. Она считала питомца полноправным членом семьи.
"06.06.09 — 11.01.19 Ты навсегда в моём сердце… #миничкамоя", — написала супруга Павла Мамаева.
Подписчики уже поспешили поддержать модель. "Какой ужас! Алана, сил вам и терпения, все собаки попадают в рай", "Постарайся, Алана, держаться", "Это большая потеря. Сил вам и терпения пережить такую боль. Эти собачки — полноценные члены семьи", "Боже, сколько испытаний сразу… Держись, все будет хорошо!", "Только вчера видела Миничку в прямом эфире, как она спала на лежаночке. Пусть бежит по радуге малышка", — писали сочувствующие комментаторы.
Ранее Алана рассказала о том, как ее семья встретила Новый год без Павла Мамаева. В этот раз они не поехали на курорт и остались дома. Дети получили письмо от спортсмена, который сейчас находится в СИЗО. Женщина призналась, что не скрывает от своих наследников правды об отце. По ее словам, дети относятся к этому спокойно и все понимают.
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Комментарии9
Футбол , Прочее , Павел Мамаев , ФСИН
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