«Навсегда в моем сердце»: жена Мамаева рассказала о тяжелой утрате

Супруга футболиста сообщила своим подписчикам печальную новость. В минувшую пятницу скончался член их семьи.

О случившемся Алана рассказала на своей странице в Instagram. На фотографии она держит в руках клочок шерсти любимой собаки по кличке Мини. Уход животного стал большим ударом для женщины. Она считала питомца полноправным членом семьи.

Подписчики уже поспешили поддержать модель. "Какой ужас! Алана, сил вам и терпения, все собаки попадают в рай", "Постарайся, Алана, держаться", "Это большая потеря. Сил вам и терпения пережить такую боль. Эти собачки — полноценные члены семьи", "Боже, сколько испытаний сразу… Держись, все будет хорошо!", "Только вчера видела Миничку в прямом эфире, как она спала на лежаночке. Пусть бежит по радуге малышка", — писали сочувствующие комментаторы.