Кокорин пожаловался на обострение травмы

У Кокорина в СИЗО обострились старые травмы

Арестованный футболист Александр Кокорин пожаловался на боли в травмированном колене. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

По данным газеты, члены ОНК посетили СИЗО «Бутырка» после новогодних каникул и застали Кокорина в спортивной комнате, где он играл в пинг-понг с сокамерником.

Спортсмен заявил, что из-за нехватки физических нагрузок он начал мучиться от болей в колене. Травму — разрыв крестообразных связок — он получил в матче 1/8 финала Лиги Европы в марте прошлого года.

По словам Кокорина, после операции ему порекомендовали специальные упражнения и нагрузки, в том числе бассейн, но в СИЗО подходящих условий нет. Он подчеркнул, что после трех месяцев без тренировок находится в «ужасной» форме. Кокорин добавил, что не отмечал Новый год из-за простуды и температуры.

Также футболист рассказал, что не есть тюремную еду, а питается продуктами, которые передают родственники.

Ранее в интернете появились видео с нападениями Павла Мамаева , Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца — до 8 февраля.