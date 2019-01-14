Кокорин пожаловался на обострение травмы

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У Кокорина в СИЗО обострились старые травмы 

Рамблер + ещё 22 18 часов назад
Арестованный футболист Александр Кокорин пожаловался на боли в травмированном колене. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
По данным газеты, члены ОНК посетили СИЗО «Бутырка» после новогодних каникул и застали Кокорина в спортивной комнате, где он играл в пинг-понг с сокамерником.
Спортсмен заявил, что из-за нехватки физических нагрузок он начал мучиться от болей в колене. Травму — разрыв крестообразных связок — он получил в матче 1/8 финала Лиги Европы в марте прошлого года.
По словам Кокорина, после операции ему порекомендовали специальные упражнения и нагрузки, в том числе бассейн, но в СИЗО подходящих условий нет. Он подчеркнул, что после трех месяцев без тренировок находится в «ужасной» форме. Кокорин добавил, что не отмечал Новый год из-за простуды и температуры.
Также футболист рассказал, что не есть тюремную еду, а питается продуктами, которые передают родственники.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Павла Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца — до 8 февраля.
Один из адвокатов Кокорина Андрей Ромашов ранее заявлял, что футболист станет «калекой» и «встанет на костыли», если не выйдет на свободу. Защитник отмечал, что незадолго до ареста Кокорин перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Послеоперационную реабилитацию футболист пока не завершил.
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Андрей Ромашов , Александр Кокорин , ФСИН , газета "Известия"
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