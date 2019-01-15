«Даже Дзюба не летал бизнес-классом». Как организовать сборы футбольного клуба

С чего начинаются зарубежные сборы футбольного клуба? Нет, не с тренировки на идеальном поле, не с бассейна и не со шведского стола. Сборы начинаются с перегруженной тонной одежды машины. И задача номер один, независимо от того, переводчик ты, фотограф или журналист, сделать так, чтобы вся эта тонна оказалась в отеле.

Когда первый этап остался позади, подключаются футболисты. Полный этаж людей: каждый ищет свою сумку.

— Только не это, — в состоянии, близком к панике, говорит Бакаев, — не могу найти свою сумку.

— Ну ты её хоть подписывал? — спрашивает персонал.

— Да подписывал, но что толку-то?!

Пётр Носов. Пара минут возни, и сумка найдена. Зелимхан счастлив, а значит, у начальника команды одной заботой меньше. В тульском «Арсенале» за бытовые вопросы отвечает он. Зовут его

«У меня три помощника (администратора), — рассказывает Носов, — мы вместе занимаемся организацией и подготовкой к сборам в течение двух лет. До этого работали в дубле и в «Арсенале-2».

Чуть ниже Пётр с коллегами по «Арсеналу» расскажет, как он организовывал первые сборы клуба этой зимой.

Отель

«Поиск отеля начинаем заранее. Для того чтобы расположить команду, нужно около 30 номеров. В этот раз 21 парный и 11 — на одну персону. В одинарных обычно живёт главный тренер, врачи, высшее руководство клуба. В общей сложности на эти сборы приехали 53 человека — команда, тренерский штаб, персонал. Есть ещё «молодёжка», но они живут отдельно — у них свой начальник. Для проживания мы занимаем целый этаж отеля, этого хватает. Если остаются лишние номера, за них платить не приходится — зимой отели полупустые».

Букинг

«Сказать честно, в организацию проживания мы вообще практически не лезем. По крайней мере, бюджет точно не в нашей компетенции — этим вопросом занимается гендиректор, Дмитрий Балашов . Сейчас есть специальные лицензированные агенты ФИФА по организации сборов. За годы работы они обрастают связями с отелями — у них всё налажено. Они же подбирают соперников по контрольным матчам. Нам остаётся лишь передать пожелания главного тренера по срокам сборов. В Премьер-Лиге все работают с ними, иначе было бы жестоко».

Футбольные поля

«Качество поля сильно отличается в зависимости от отеля, но у нас с ним проблем не бывает. Наша площадка предназначена только для «Арсенала». В некоторых отелях бывает иначе. Представьте, три-четыре поля и 12 команд. Играют друг за другом, в итоге поле не выдерживает и плывёт. По расположению есть два варианта — либо до поля идёте пешком, либо едете на автобусе. В Австрии, например, почти никогда не бывает так, чтобы поле было рядом с отелем. Но ничего, садишься в автобус и едешь. Максимум пять минут — никакой катастрофы».

Почему не в России?

«Во-первых, мы вынуждены уезжать из-за климата. Сочи? Там нет таких условий. Даже несмотря на ЧМ-2018. Важно всё: питание, качество полей, инфраструктура — оцениваем множество факторов. К тому же, помимо условий, здесь очень много команд для спаррингов — и российских, и зарубежных».

Уровень организации

«Иногда у главных тренеров бывают конкретные пожелания к месту сборов. Например, чтобы они проходили на высокогорье. Мы в «Арсенале» с прошлого сезона, когда команду возглавлял Божович, и у нас ничего подобного до сих пор не было. У нашего гендиректора в этом деле грандиозный опыт, поэтому тренеру даже не приходится вникать в эти вопросы. Бывают ли претензии у футболистов? Ни Дзюба, ни Новосельцев, ни кто-то ещё, игравший в больших клубах, ни разу в жизни не повели носом от организации наших сборов. Скажу больше, мы ничем не уступаем в этом вопросе топ-клубам. Это 100% так, а в чём-то, возможно, уровень выше».

Погодные условия

«Бывает, приезжаешь на сборы и целыми днями идут дожди, но это не помеха тренировкам. По крайней мере, не припомню, чтобы у нас всерьёз заливало поле. Если оно выдерживает, тренировка состоится. У нас идеальный дренаж, а у многих команд после дождя стоит вода, и они не тренируются. Вместо этого ходят заниматься в тренажёрный зал».

Перелёт

«Собственный самолёт для футбольного клуба — это очень дорого. Куда дешевле летать на чартерах или обычными рейсами. В России своего самолёта нет ни у кого. Тот же ЦСКА летает на клубном самолёте, потому что сотрудничает с «Аэрофлотом» . У нас ничего подобного нет, иногда между сборами мы летаем вместе с обычными пассажирами. Когда был Дзюба, его часто узнавали, просили сфотографироваться. Артём никогда не летал бизнес-классом. Мы всем покупаем билеты «эконома», но если кто-то хочет, пожалуйста — докупайте бизнес. Я, правда, таких людей не припомню».

Неприятные сюрпризы

«Всё время приходится оперативно решать какие-то вопросы. Помню, прошлой зимой у нас появился новичок Хабиб Майга, и ему нужно было в кратчайшие сроки сделать российскую визу. Поехали в консульство с подарками, в итоге нам пошли на встречу и помогли. Что подарили? Футболки и атрибутику «Арсенала». Сами футболисты проблем не доставляют. Проспать самолёт или забыть паспорт — это не наша история. В чём секрет? У нас эффективная система штрафов. Настолько, что ещё ни разу штрафовать не приходилось».

***

Наконец, последний важный момент на сборах — питание футболистов. Этот пункт достоин отдельного разговора, и за него отвечает главный врач «Арсенала» Александр Резепов.

— Высылаете конкретные пожелания к отелю по набору продуктов?

— Да. Иногда просим приготовить конкретные блюда.

— Местным туристам приходится мириться?

— Всё проще — просто на стол добавляют то блюдо, которое мы просим. Например, сегодня нам нужна была овсяная каша на воде. Приготовили пять-семь порций. В одном отеле нам вообще попался повар из Украины, готовил нам борщи.

— Сами везёте с собой какую-то еду?

— Только спортивное питание. Делаем из него коктейли и восстановительный изотоник. Ребята пьют их после каждой тренировки. Спортивное питание — целый кластер, но только на нём не вытянешь, это дополнение к основной еде.

— В вашей команде есть мусульмане. У них особое меню?

— Никогда не заказываем свинину. И дело не в религии, просто свинина — очень жирный продукт, тяжёлый для переваривания. Это неспортивное питание. В говядине больше энергии и белка.

— По напиткам у футболистов есть ограничения?

— Можно пить свежевыжатые соки или воду без газа. Пакетированные соки — нет. Иногда можно, но не больше стакана. Как правило, это концентрат. Он кислит, поэтому туда для вкуса добавляют много сахара. Из-за него поднимается уровень инсулина, и это ведёт за собой гормональный сбой. До 12 часов дня вообще лучше обходиться без сахара. Газированную воду тоже не стоит — за счёт газов слишком сильно наполняется желудок.

— Замечали, что футболисты не следуют рекомендациям?

— Бывало. Иногда главный тренер в таких ситуациях штрафует. Но не подумайте, в тарелки никто не смотрит. К тому же на шведском столе нет чего-то совсем уж запретного. Футболисты и сами понимают — будут налегать на сладкое, наберут вес, и это приведёт к штрафу опосредованно.

— То есть за кусочек тортика не прилетит?

— Если они выполняют все рекомендации тренера, хорошо восстанавливаются и следят за сном, это всё сгорит. У них сейчас очень высокие энергозатраты — по две тренировки в день.

— До «Арсенала» вы работали в «Динамо» и ЦСКА. Запомнили, кто больше всех любил покушать?

Антон Шунин . С минимальной жировой массой он ел очень много. Живой пример того, что некоторые люди могут много есть, но не набирать вес — хороший обмен веществ. Но были и такие, кто после обеда бежал в «Макдоналдс» и KFC, это, конечно, недопустимо.

— А алкоголь допустим?

— В профессиональной деятельности нет. Он понижает уровень тестостерона. Но есть ситуации, когда хочется расслабиться — конец сезона, например. У меня были случаи, когда после тренировки футболисты могли пропустить бокал пива. Или, скажем, 100 грамм вина на ужин, могут пойти на пользу. Другое дело, мы же знаем нашу ментальность — бокалом тут вряд ли ограничится… У нас в «Арсенале» такое исключено.