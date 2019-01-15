Кокорин отказался от пищи из СИЗО

Кокорин полностью отказался от тюремной пищи

Правозащитник Светлана Метегина в интервью «Советскому спорту» рассказала, что футболист Александр Кокорин , обвиняемый в нападении на людей в центре Москвы, полностью отказался от тюремной пищи. Спортсмен предпочитает питаться тем, что передадут его родители или заказывать еду в интернет-магазинах.

«Это не значит, что в СИЗО плохо кормят, но все равно это не питание на воле, конечно. И Кокорин пользуется своими правами», — заявила Метегина.

Правозащитница в составе проверяющей комиссия появилась в СИЗО 11 января и застала Кокорина в спортзале, играющим с сокамерником в пинг-понг. По её словам, футболист не жаловался на условия содержания. Женщине даже показалось, что за время нахождения в изоляторе спортсмен даже «немного поправился».

Метегина отметила, что заказывать еду из интернет-магазина могут все заключённые без исключения.

«В камере у Мамаева тоже как раз обеды разносили: котлеты, пюре. И первое, и второе было. По боксам понятно, что это не тюремная еда, а заказанная», — заявила правозащитница.