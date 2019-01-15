В Испании опять скандал с «Реалом» и VAR. Флорентино Перес объявляет войну

Весь сезон в чемпионате Испании обсуждают смысл применения технологии VAR. Время от времени недовольны и топ-клубы, и маленькие команды. Процесс применения видеоассистента до сих пор отрабатывается, от этого регулярно возникают скандалы. В последнее время они все чаще касаются мадридского «Реала» . Сначала судья отказался смотреть повтор на предмет пенальти в ворота соперника «бланкос» — «Реала Сосьедад». А в минувшие выходные в игре с «Бетисом» у мадридцев было сразу два повода бунтовать против VAR. Их первый гол судья пошёл пересматривать на повторе, хотя, на первый взгляд, во всей атаке не было ни одного спорного эпизода. Собственно, мяч в итоге засчитали, а в трансляции толком не показали, что конкретно смущало арбитров.

Ещё больше споров было вокруг мяча «Бетиса» и возможного офсайда у автора гола, Серхио Каналеса . После просмотра видео и консультаций с ассистентом по VAR, главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес засчитал гол. Однозначно сказать, был ли он прав, невозможно. Но защитник мадридцев Дани Карвахаль после матча выложил в «Твиттер» скрин, намекающий на ошибку судей.

Издание AS со ссылкой на своих аналитиков утверждает, что офсайд у Каналеса был примерно на 12-15 см.

От бурного скандала всех спасло то, что в конце матча «Реал» всё-таки забил второй мяч и добился победы. Но президент клуба Флорентино Перес всё запомнил и начал свою войну — дипломатическую. Он заявил, что намерен покинуть совет директоров Федерации футбола Испании из-за отсутствия диалога и взаимодействия с руководителями Ла Лиги.

Одно из требований Переса — пересмотр кадровых назначений на должности, ответственные за VAR. Президента «Реала» напрягает то, что директором проекта назначили Клоса Гомеса, бывшего арбитра и человека, которого в Испании считают чуть ли не главным антимадридистом среди судей. Несколько лет назад мадридские СМИ комментировали назначение Гомеса на «класико» так: «Давайте считать, что „Барселона“ уже ведёт 1:0. И не факт, что этот гол она не забила из офсайда или с сомнительного пенальти». Именно Клос Гомес был тем арбитром, подробный список ошибок которого Жозе Моуринью приносил на пресс-конференцию. Сейчас Клос Гомес отвечает за VAR и продолжает, по версии Мадрида, мешать «Реалу».

В лиге на все претензии отвечают статистикой: с помощью VAR удалось избежать 58 ошибок с момента старта сезона. Плюс сыпятся обвинения в адрес самих клубов, которые вводят в заблуждение болельщиков, не публикуя информацию от VAR на табло стадиона. Хотя технически и по регламенту могут это делать. Плюс лига призывает клубы разъяснять игрокам особенности работы системы видеоповторов. В сентябре был эпизод, когда футболисты «Атлетико» требовали от рефери бежать разбираться с пенальти. Позже выяснилось, что мадридские игроки не присутствовали на семинаре Ла Лиги о работе VAR.

Помимо этого президент Ла Лиги Хавьер Тебас припомнил Флорентино Пересу его действия после матча с «Сосьедадом». Президент «бланкос» звонил руководителю технического комитета судей Испании Веласко Карбальо и требовал объяснений. «У всех клубов есть право выражать недовольство. Но только президент „Реала Мадрид“ делает это лично руководству федерации и судей. Не уверен, что это правильно».