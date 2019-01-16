Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью начал карьеру телевизионного эксперта, сообщает "Советский спорт".
Португальский специалист теперь будет работать на beIN SPORTS. Как информируется, Моуринью начнет анализ с матча Кубка Азии Саудовская Аравия — Катар и игры чемпионата Англии "Арсенал" — "Челси".
По информации Times, за его работой будут следить юристы "Манчестер Юнайтед". После своего увольнения в декабре 2018 года специалист подписал соглашение о неразглашении обстоятельств своей отставки. Таким образом, Моуринью не имеет права комментировать свой уход с поста главного тренера английской команды.
Ранее полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что вновь начал наслаждаться футболом после ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.