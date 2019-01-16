Футболист «Зенита» договорился с «Челси»

Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес согласовал детали личного контракта с лондонским «Челси». Об этом сообщает The Mirror.

«Челси» рассматривает 24-летнего Паредеса как замену ушедшему в «Монако» испанского хавбека Сеска Фабрегаса. Об интересе англичан к кандидатуре полузащитника «Зенита» стало известно 10 января.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Паредес провел 15 матчей. На его счету три гола и две голевые передачи.