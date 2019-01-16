Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Зенита» договорился с «Челси» 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Epsilon / Getty Images
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес согласовал детали личного контракта с лондонским «Челси». Об этом сообщает The Mirror.
«Челси» рассматривает 24-летнего Паредеса как замену ушедшему в «Монако» испанского хавбека Сеска Фабрегаса. Об интересе англичан к кандидатуре полузащитника «Зенита» стало известно 10 января.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Паредес провел 15 матчей. На его счету три гола и две голевые передачи.
Аргентинец присоединился к «Зениту» летом 2017-го, перейдя из итальянской «Ромы». Игрок обошелся российскому клубу в 23 миллиона евро. Паредес считался самым высокооплачиваемым игроком чемпионата России до перехода в «Зенит» итальянца Клаудио Маркизио. Зарплата Паредеса оценивается в пять миллионов евро в год.
Последние новости
Число жертв взрыва в жилом доме в Шахтах увеличилось Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке» План Мэй по Brexit отвергли
Футбол , Клаудио Маркизио , Леандро Паредес , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему золотое чудо России не повторится
«Реал» захотел вернуть украинского вратаря
В РУСАДА рассказали о контейнерах для проб
Кононов рассказал о тренировках «Спартака»
Ковальчук прервал безголевую серию
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
00:50
Медведева назвала страну, где планирует жить
Фигурное катание
01:58
Выступление гимнастки заставило зрителей танцевать
Летние виды спорта
00:41
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Футбол
00:41
Кокорин пожаловался на обострение травмы
Футбол
00:27
В сеть попало видео Плющенко на больничной койке
Фигурное катание
05:09
Что скрывает Туктамышева
Фигурное катание Статьи
00:57
Арбитр разбил юному хоккеисту губу и улыбнулся
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение