Роналду прокомментировал победный матч с «Миланом» 

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что думает о победном матче против "Милана" в матче за Суперкубок Италии (1:0). Об этом сообщает Football Italia.
Португалец заявил победный гол.
"Мы отлично играли, у нас было много моментов. Я очень счастлив, что забил победный гол. Я мечтал начать эот год с трофея.
Это только начало. Теперь мы будем усерднее работать, чтобы получить следующую награду.
Главная цель — Серия А. Будет сложно, но мы будем усердно работать.
Победный гол я посвящаю своей команде, семье и всем людям в мире, которые любят "Ювентус" и меня", — сказал игрок.
Этот трофей стал первой наградой Роналду в составе "Ювентуса".