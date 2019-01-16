Роналду прокомментировал победный матч с «Миланом»

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что думает о победном матче против "Милана" в матче за Суперкубок Италии (1:0). Об этом сообщает Football Italia.

Португалец заявил победный гол.

"Мы отлично играли, у нас было много моментов. Я очень счастлив, что забил победный гол. Я мечтал начать эот год с трофея.

Это только начало. Теперь мы будем усерднее работать, чтобы получить следующую награду.

Главная цель — Серия А. Будет сложно, но мы будем усердно работать.

Победный гол я посвящаю своей команде, семье и всем людям в мире, которые любят "Ювентус" и меня", — сказал игрок.

Этот трофей стал первой наградой Роналду в составе "Ювентуса".