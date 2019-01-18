УЕФА назвал богатейший клуб Европы

УЕФА привел данные за 2017 год. Согласно ним, лидером по доходам является английский « Манчестер Юнайтед ». Красные дьяволы заработали за год 676 миллионов евро.

Вторым по данному показателю стал мадридский «Реал» . Мюнхенская «Бавария» на третьем месте. В целом, на 20 клубов Английской премьер-лиги приходится почти четверть общего дохода европейских команд — 5,3 миллиарда евро.

При этом «Юнайтед» не самый успешный клуб в том, что касается заработка непосредственно на болельщиках. Лидером в данном случае стал «Пари Сент-Жермен»: французский клуб в среднем выручает 86,9 евро с каждого болельщика. «Манчестер Юнайтед» только на шестом месте.