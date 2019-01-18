Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

УЕФА назвал богатейший клуб Европы 

Lenta.ru + ещё 15 5 часов назад
Фото: Alex Livesey / Getty Images
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал данные о финансовом положении клубов. Об этом сообщает Reuters UK.
УЕФА привел данные за 2017 год. Согласно ним, лидером по доходам является английский «Манчестер Юнайтед». Красные дьяволы заработали за год 676 миллионов евро.
Вторым по данному показателю стал мадридский «Реал». Мюнхенская «Бавария» на третьем месте. В целом, на 20 клубов Английской премьер-лиги приходится почти четверть общего дохода европейских команд — 5,3 миллиарда евро.
При этом «Юнайтед» не самый успешный клуб в том, что касается заработка непосредственно на болельщиках. Лидером в данном случае стал «Пари Сент-Жермен»: французский клуб в среднем выручает 86,9 евро с каждого болельщика. «Манчестер Юнайтед» только на шестом месте.
Последние новости
Два Су-34 разбились на Дальнем Востоке Чеченцам простили 9 миллиардов газовых долгов из-за угрозы протестов Сербия захотела газопровод в обход Украины
Футбол , Прочее , УЕФА , Реал , Манчестер Юнайтед , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это уже второй грех Логинова. И мы об этом ещё напишем»
Футболисты «МЮ» поддержали кандидатуру Сульшера
На зависть Тутберидзе: Медведева нашла первого тренера
Зубков может подать в CAS апелляцию
«Он лучший в мире»
Видео
00:43
Хоккеисты устроили ледовое побоище в матче МХЛ
Хоккей
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
00:50
Две старушки подрались на Australian Open
Теннис
03:27
Закат Загитовой: Тутберидзе выбрала новую фаворитку
Фигурное катание
02:55
Девушку обвинили в жестоком убийстве Тена
Фигурное катание Статьи
02:26
Неймар и звёзды «ПСЖ» посоревновались в верблюжьих бегах
Футбол
00:47
Крупному провалу Медведевой нашли оправдание
Фигурное катание
00:50
Медведева назвала страну, где планирует жить
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение