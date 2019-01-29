«Его недолюбливают из‐за пророссийских взглядов». Украинский журналист — о переходе Ракицкого в «Зенит»

Украинский спортивный журналист Ярослав Янков, известный по работе на телканалах «Интер», ТРК «Украина», рассказал «360» о новичке петербургского «Зенита» Ярославе Ракицком , который перешел из донецкого «Шахтера».

О трансфере петербуржцы объявили вечером в понедельник. Зенитовцы заключили с 29-летним украинцем контракт на три с половиной года. За новый клуб Ракицкий будет выступать под своим привычным 44-м номером.

«На Ракицкого всегда было давление, подозрение, что он придерживается пророссийских взглядов. Вернее, в некоторых интервью он на это намекал. Из-за этого его недолюбливают. Сложилась такая тенденция, что при вызове в сборную он зачастую травмирован. Появились подозрения что это все не случайно. Не знаю, насколько это правда, но об этом говорят в народе», — сказал Янков.

У болельщиков были претензии к Ракицкому, поскольку он не поет гимн Украины перед матчами национальной сборной.

«Ему неоднократно ставилось в упрек, что он не поет гимн. Я не разделяю эту точку зрения. Да, он не поет, но на поле не халтурит, по самоотдаче тоже никаких вопросов, защищает честь Украины. То же самое, что и пристали к Усику. Но по самоотдаче к Усику какие могут быть вопросы?» — добавил он.

Собеседник «360» до последнего не верил в переход Ракицкого в «Зенит» из-за проблем с обороной у донецкого клуба. Также СМИ сообщали, что зарплата защитника в «Зените» составит 2,5 миллиона евро в год.

«Он однозначно один из лучших защитников на Украине. «Шахтеру» без Ракицкого будет сложно. Они сразу же приобрели Бондаренко из «Александрии», которого хотели приобрести следующим летом. Что из этого будет — непонятно», — отметил Янков.

«Я не верил в его уход, думал, что это «утка». Исходил из того, что по тактическим соображениям было преступлением продавать Ракицкого. СМИ говорят о большом контракте. Ему 29 лет, у него осталось где-то пять лет карьеры. Плюс у него в «Шахтере» была зарплата, не думаю, что больше 1,5 миллиона евро. А тут переходишь в другой клуб с амбициями и большей зарплатой, с огромными подъемными», — сказал журналист.

П​о словам Янкова, переход в «Зенит» не отразится на вызовах Ракицкого в сборную Украины. «Сложный вопрос. Был бы Мирон Маркевич у руля сборной, его бы не вызвали. Сейчас Андрей Шевченко , и, мне кажется, он лоялен к этим вопросам. Думаю, что для Шевченко результат будет на первом месте», — сказал журналист.

Я​нков допускает, что на Украине найдутся болельщики, которые выразят недовольство этим трансфером, но футболисты сборной будут на стороне Ракицкого. «Думаю, что ситуация уже чересчур перекручена. Когда Ярослава вызовут, то болельщики могут повозмущаться, плакаты какие-то написать. Сами футболисты встанут на его сторону, сборная очень сплоченная», — подытожил Янков.