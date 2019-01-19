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В Ла Лиге высказались против создания Суперлиги 

Газета.Ru + ещё 3 19 января 2019
Фото: РИА Новости
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо поделился мнением о вероятном создании Суперлиги, передает газета "Известия".
Появилась информация, что европейские топ-клубы планируют создать новый турнир.
"Если сказать словами президента Ла Лиги, то мы не верим в реализацию подобного проекта по двум причинам. Во-первых, команды, которые "хотят принять участие", должны побеждать. Что будут делать условные "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", если они не смогут завоевывать трофеи в течение нескольких лет? Команд всего 20, а кто-то не сможет победить в течение 10 и более лет. Что они будут делать? Что будет делать болельщик "Баварии", если его команда не пройдет первый раунд турнира? Вероятно, станет смотреть игру других команд.
Мне кажется, что нынешний формат Лиги чемпионов — сам по себе прекрасная "суперлига", которая развивается в правильном направлении. Закрытая Суперлига без допуска других команд — провальная идея", — заявил он.
Ранее Вальверде высказался о возможном отстранении "Барсы" от Кубка Испании.
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Футбол , Прочее , Реал , Манчестер Юнайтед , газета "Известия"
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