Аршавин увидел своих детей впервые за пять лет

Футболист Андрей Аршавин впервые за пять лет увидел своих детей от 33-летней телеведущей Юлии Барановской . Фотокарточку с сыновьями спортсмен опубликовал в своём Instagram.

«Мои клоны! Люблю вас!» — подписал снимок бывший футболист российской сборной.

Как передаёт StarHit, Аршавин много лет не видел дочь и сыновей и, более того, не проявлял никакого желания участвовать в их воспитании. Сама Барановская говорила, что человека, «который абсолютно осознанно не общается со своими детьми», нельзя называть папой.

Впрочем, спортсмен проявил желание вновь начать общение с семьёй после развода с журналисткой Алисой Казьминой.

Ранее News.ru писал, что Аршавин оказался запечатлён на скандальном видео. После посещения стриптиз-клуба в Петербурге спортсмен с двумя сопровождающими его девушками решил покататься на лошадях, отказавшись при этом платить за проезд.