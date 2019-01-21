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Кокорин сравнил российское общество со «стадом баранов» 

Рамблер + ещё 21 3 часа назад
Арестованный футболист Александр Кокорин в ответном письме болельщику назвал общественность «стадом баранов» и сказал, что ему стыдно за людей. Об этом сообщает агентство «Невские новости».
Что именно писал болельщик футболисту, не уточняется, но в ответном письме Кокорин призвал поклонника не слушать «мнение народа».
«Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», — процитировало агентство футболиста.
Также Кокорин рассказал, что у него все нормально, и пообещал «скоро быть».
Кокорин и Мамаев собрались на свободу
В прошлом году в интернете появились видео с нападениями Павла Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца — до 8 февраля.
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказывал, что футболист получает в день около 50 писем со словами поддержки, некоторые из них — в стихах. Жена Мамаева отмечала, что он благодарен за «огромный поток писем» болельщиков и старается ответить всем. В письмах он рассказывал, что ходит в спортзал и скучает по компьютерным играм.
Комментарии352
Футбол , Видео , Павел Мамаев , Александр Кокорин
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