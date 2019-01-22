Тарасов пожаловался на отвернувшуюся от него дочь

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что долго пытался наладить отношения с дочерью от первого брака, но она сама не хочет идти на контакт. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Если мама против, чтобы дочь общалась с отцом, с этим сделать что-то очень сложно», — отметил он.

Игрок подчеркнул, что его дочери девять лет, и она сама могла бы писать ему. Однако девочка либо не отвечает на его сообщения, либо отвечает через неделю.

По мнению Тарасова, ситуация изменится, когда «поумнеет» ее мать и когда дочь сама «сообразит», что нужно помнить об отце.

Он заверил, что для старшей дочери дверь в его дом всегда будет открыта.

Также футболист опроверг информацию о задолженности по алиментам в 15 миллионов рублей. По его словам, сумма долга как минимум в два раза меньше. Тарасов пояснил, что задолженность образовалась в результате ошибок «определенных людей» — в суде, в его клубе и приставов — а он «остался виноватым».

Ранее адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин заявлял, что Тарасов за шесть лет накопил долги по алиментам на 15 миллионов рублей. По словам Жорина, Тарасов перечислял деньги на содержание старшей дочери не в полном объеме.

СМИ сообщали, что Тарасов обратился в суд и попросил уменьшить размер выплат в четыре раза, а также пересчитать долг.

Позже Жорин заявил, что долги спортсмена по алиментам составляют почти 7,5 миллиона рублей, а неустойка — еще 8,5 миллиона.