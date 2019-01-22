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«Ньюкасл» нацелился на защитника «Ахмата» 

Вести.Ru + ещё 4 4 часа назад
Футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед" проявляет заинтересованность к защитнику российского "Ахмата" Миладу Мохаммади. Клуб английской премьер-лиги рассматривает игрока оборонительной линии грозненцев в качестве замены травмированному Полу Дамметту.
Валлиец получил повреждение подколенного сухожилия и по прогнозам медицинского персонала пропустит порядка четырех матчей, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mail. В составе "сорок" он является единственным левым защитником.
Сообщается, что главному тренеру "Ньюкасла" в качестве альтернативы был предложен именно Мохаммади, который на данный момент защищает цвета сборной Ирана на проходящем в ОАЭ Кубке Азии.
В текущем сезоне иранец провел в составе "Ахмата" 16 поединков, в которых стал автором одного забитого гола.
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Футбол , Видео , Пол Дамметт , Чемпионат.com
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