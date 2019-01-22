Кокорину грозит операция

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что из-за ареста футболисту грозит операция по замене коленного сустава. Об этом сообщает ТАСС.

Ромашов сослался на новое медицинское заключение из российского футбольного союза . В нем сказано, что из-за отсутствия тренировок в СИЗО прооперированный коленный сустав Кокорина могут заменить искусственным.

Ранее в интернете появились видео с нападениями Павла Мамаева , Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца — до 8 февраля.

Ромашов уже заявлял, что футболист станет «калекой» и «встанет на костыли», если не выйдет на свободу. Незадолго до ареста Кокорин перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Послеоперационную реабилитацию футболист пока не завершил. Ему рекомендовали специальные упражнения и нагрузки, в том числе бассейн, но в СИЗО подходящих условий нет.

Кокорин жаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, что из-за нехватки физических нагрузок он начал мучиться от болей в колене.

Травму — разрыв крестообразных связок — он получил в матче 1/8 финала Лиги Европы в марте прошлого года.