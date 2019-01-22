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Кокорину грозит операция 

Рамблер + ещё 31 4 часа назад
Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что из-за ареста футболисту грозит операция по замене коленного сустава. Об этом сообщает ТАСС.
Ромашов сослался на новое медицинское заключение из российского футбольного союза. В нем сказано, что из-за отсутствия тренировок в СИЗО прооперированный коленный сустав Кокорина могут заменить искусственным.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Павла Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца — до 8 февраля.
Ромашов уже заявлял, что футболист станет «калекой» и «встанет на костыли», если не выйдет на свободу. Незадолго до ареста Кокорин перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Послеоперационную реабилитацию футболист пока не завершил. Ему рекомендовали специальные упражнения и нагрузки, в том числе бассейн, но в СИЗО подходящих условий нет.
Кокорин жаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, что из-за нехватки физических нагрузок он начал мучиться от болей в колене.
Травму — разрыв крестообразных связок — он получил в матче 1/8 финала Лиги Европы в марте прошлого года.
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Андрей Ромашов , Александр Кокорин , РФС , ФСИН
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