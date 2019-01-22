На борту пропавшего в Англии самолета оказался футболист

На борту одномоторного самолета Piper PA-46, пропавшего по пути из французского Нанта в Англию, мог находиться футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, опасения появились, когда 28-летний нападающий перестал отвечать на сообщения в социальных сетях.

Аргентинский футболист в январе 2019 года перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити», заключив контракт на три с половиной года. 21 января он попрощался с французским клубом, 22 января должен был вылететь в Кардифф.