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На борту пропавшего в Англии самолета оказался футболист 

Рамблер + ещё 8 59 минут назад
Фото: AFP 2019 / LOIC VENANCE
На борту одномоторного самолета Piper PA-46, пропавшего по пути из французского Нанта в Англию, мог находиться футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Об этом сообщает Sky News.
По данным телеканала, опасения появились, когда 28-летний нападающий перестал отвечать на сообщения в социальных сетях.
Аргентинский футболист в январе 2019 года перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити», заключив контракт на три с половиной года. 21 января он попрощался с французским клубом, 22 января должен был вылететь в Кардифф.
Футбол , В мире , Европа , Происшествия
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