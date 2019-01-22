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Суд огласил приговор Роналду 

Рамблер 2 часа назад
В Мадриде вынесено решение по делу о неуплате налогов нападающим сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Суд приговорил спортсмена к 23 месяцам тюрьмы условно, сообщает издание Football Italia. Также футболист будет обязан выплатить штраф в размере 18,8 миллиона евро.
Впервые Роналду обвинили в неуплате налогов в 2017 году. По версии испанских правоохранителей, играя за «Реал» с 2011 по 2014 годы, футболист скрыл от местных властей свой доход в размере 14,7 миллиона евро. Издание отмечает, что на нескольких судебных заседаниях звезда свою вину отрицал, однако 22 января признался, что совершил ошибку.
Портал Football Italia отметил также, что Роналду согласился с наказанием.
По информации РИА Новости, на 22 января в этом же суде также намечено рассмотрение другого дела о неуплате налогов, обвиняемым по которому проходит игрок мадридского «Реала» Хаби Алонсо.
Футбол , Видео , Криштиану Роналду , Реал
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