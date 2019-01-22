«Прощайте»: самолет с новичком «Кардифф Сити» исчез с радаров

Аргентинский футболист Эмилиано Сала, два дня назад подписавший контракт с клубом Английской премьер-лиги «Кардифф Сити», пропал без вести. Самолет с новичком «Кардифф Сити» исчез с радаров, когда совершал перелет между Англией и Францией. По информации СМИ, в последний раз судно выходило на связь на высоте 700 метров после того, как запросило посадку на одном из островов в проливе Ла-Манш. Эмилиано является самым дорогим игроком «Кардиффа» в истории.

Над территорией пролива Ла-Манш пропал легкий самолет, выполнявший рейс из Франции в Англию — между городами Нант и Кардифф. На борту находилось всего два человека, и одним из них оказался аргентинский футболист Эмилиано Сала, который всего два дня назад, 20 января, подписал контракт с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити».

Как передает портал thelocal.fr, французская полиция уже подтвердила, что нападающий действительно находился на борту пропавшего воздушного судна.

Связь с самолетом была потеряна вечером 21 января, когда борт находился в 20 км от острова Гернси, который входит в состав Нормандских островов в проливе Ла-Манш.

По информации RMC Sport, самолет запросил экстренную посадку на Гернси, когда находился на высоте 1500 метров. После этого пилот приступил к снижению, однако на половине пути связь окончательно пропала.

Полиция Гернси подтвердила, что на поиски исчезнувшего самолета были отправлены силы. В настоящее время два вертолета — со стороны Англии и Франции — осматривают территорию вблизи острова.

Поисково-спасательная операция началась еще ночью 21 января, когда борт перестал выходить на связь.

Люди на шлюпках и вертолетах несколько часов пытались разыскать самолет или его обломки, однако все безуспешно.

«Поиски завершились в два часа ночи. К тому моменту ветер усилился, на море пошли сильные волны, и видимость снизилась», — говорится в официальном заявлении полиции Гернси.

По информации французской газеты 20 Minutes, полет исчезнувшего самолета проходил в крайне тяжелых погодных условиях, что могло привести к крушению.

Менеджер «Кардифф Сити» Мехмет Далман уже выразил беспокойство по поводу ситуации с Салой.

«Мы очень встревожены из-за последних новостей по поводу возможного крушения самолета, с которым была потеряна связь прошлой ночью, и беспокоимся о безопасности Эмилиано Салы. В данный момент мы ожидаем официального подтверждения новостей, прежде чем что-то сказать», — приводит слова Далмана The Sun.

Французское издание L'Équipe также сообщает, что клуб запретил своим футболистам как-либо комментировать ситуацию с Салой.

Напомним, аргентинский нападающий стал самым дорогим футболистом в истории «Кардиффа» — за него заплатили около €20,5 млн Контракт был подписан до лета 2022 года.

На главной странице официального сайта валлийского клуба все еще стоит материал под заголовком «Пять фактов об Эмилиано Сале», выпущенный сутки назад.

О возможной трагедии на сайте ничего не сообщается.

До подписания контракта с «Кардиффом» Эмилиано с 2016 года выступал за французский «Нант». Он прилетел в этот город специально, чтобы попрощаться со своими уже бывшими одноклубниками.

«Последнее «прощайте», — так Сала подписал свой пост в инстаграме, где выложил фото с игроками «Нанта».

«Ты навсегда останешься желто-зеленым», — ответили ему в официальном инстаграме клуба.

В этом сезоне Сала забил в составе французской команды 12 мячей — почти половину от общего количества голов клуба (26). Больше в Лиге 1 отличились только четыре футболиста — игроки «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (17 голов), Эдинсон Кавани (14) и Неймар (13), а также полузащитник «Лилля» Николя Пепе (13).

Кроме того, в октябре 2018 года Сала стал первым игроком «Нанта» за 13 лет, которому удалось оформить хет-трик в чемпионате Франции. Всего аргентинский нападающий забил в футболке желто-зеленых 42 мяча.

Сам Эмилиано был очень взволнован предстоящим дебютом в Английской премьер-лиге и в интервью пресс-службе «Кардиффа» заявил, что не может дождаться этого момента.

«Я очень счастлив быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и знакомства с моими новыми одноклубниками, хочу включиться в работу. Для меня это совершенно особое ощущение — быть рекордным подписанием в истории «Кардиффа». Я пришел сюда, чтобы работать, помогать своим партнерам и всему клубу», — говорил форвард.

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