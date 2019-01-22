Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт заявил, что завершил свою футбольную карьеру.

Болт в середине октября 2018 года забил два гола в товарищеском матче за австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Маринерс". 23 октября клуб сделал Болту предложение о заключении контракта, при этом подчеркнул, что без финансового участия третьей стороны вряд ли удастся договориться по условиям сделки. В итоге стороны не договорились.

"Я не хочу сказать, что не справился с этим должным образом, но думаю, что подошел к этому не так, как должен был. Это был хороший опыт. Мне действительно нравилось быть в команде, это отличалось от легкой атлетики, и это было весело, пока это продолжалось", — цитирует Болта Goal.com.

Болт завершил карьеру в легкой атлетике после окончания чемпионата мира-2017.