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В районе поисков пропавшего самолета найдены предметы 

Газета.Ru 2 часа назад
В районе поиска пропавшего самолета с футболистом Эмилиано Салой и еще одним пассажиров на борту найдены различные обломки и предметы, передает "Советский спорт".
Последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
"Поисковый самолет обнаружил различные обломки и направил спасательную шлюпку и рыбацкую лодку к месту поисков. Подушка, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белоснежных предметов, плавающих вдоль слегка изогнутого куска белого металла. Вот информация, которую я только что получил", — приводит слова главного специалиста по летным исследованиям Нормандских островов Джона Фицджеральда Sky Sports.
Сообщается, что обломки воздушного судна обнаружила полиция Гернси.
Ранее были опубликованы последние сообщения пропавшего футболиста.
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Футбол , Видео , Советский спорт
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