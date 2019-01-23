«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»

Французские власти подтвердили, что на борту разбившегося самолета был Эмилиано Сала. Найти его живым шансов почти нет.

Что произошло?

Рано утром во вторник службы экстренной помощи Нормандских островов сообщили, что небольшой самолет, летевший из Нанта в Кардифф, пропал без вести возле острова Олдерни. PA 46-310P Malibu, на борту которого было два человека, исчез с радаров около маяка Каскетс в понедельник в 20:23. В СМИ тут же появились опасения, что одним из пассажиров пропавшего судна мог быть нападающий Эмилиано Сала, который 19 января подписал контракт с «Кардиффом». Чуть позже французские власти подтвердили, что футболист действительно находился на борту. Помимо него в самолёте был только пилот.

Как идут поиски?

Несмотря на то что самолёт пропал с радаров не в той зоне, которая подконтрольна Береговой охране Её Величества, Великобритания отправила в предположительное место крушения два вертолета. Поиски длились до 2 часов ночи вторника, но из-за усиления ветра, ухудшения видимости и состояния моря операцию пришлось прервать. За это время следы пропавшего самолета найти не удалось. Поиски были возобновлены во вторник в 8 утра и продолжались до заката. В операции участвовали пять самолетов и две спасательные шлюпки, которые обыскали площадь почти в 3000 квадратных километров. Глава поисковой группы Джон Фитцджеральд рассказал СМИ, что в воде были найдены обломки: «Поисковый самолёт обнаружил различные обломки, после чего в этот район были направлены спасательная шлюпка и находящаяся поблизости рыбацкая лодка. В записях говорится, что они нашли подушку, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белых предметов в воде, плавающих рядом с куском белого металла, который был немного согнут».

Утром среды поисковая операция возобновилась. Но, по мнению Фитцджеральда, шансов найти кого-то живым нет: «Если самолё действительно оказался в воде, то шансов выжить у пассажиров нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов — это очень холодно, человек без защиты может продержаться при такой температуре не более часа. Связь была потеряна, когда самолет находился в 24 километрах от ближайшего острова, а при их высоте они могли пролететь ещё максимум 3-4 километра, поэтому вряд ли смогли приземлиться на острове. Если бы они приземлились в зоне досягаемости, их бы уже обнаружили. Если они погибли, то тела мы найдем, но не знаю, когда — сегодня или через две-три недели. Там сильное течение».

Что известно о крушении?

Самолет вылетел из аэропорта Нанта в 19:15 и должен был приземлиться в Кардиффе в 20:45. Полет проходил на высоте 1504 метра, но в районе Гернси борт попросил снижения, а после — аварийную посадку. Самолет потерял связь, находясь на высоте 700 метров, и пропал с радара в районе маяка Каскетс, известного среди моряков как место множества кораблекрушений. Береговая охрана Гернси в 20:23 получила уведомление от Управления воздушным движением, что примерно в 24 километрах к северу от острова пропал самолет. Версий, почему борт разбился, пока не так много. Фитцджеральд считает, что трагедия могла произойти из-за неисправностей: «У самолета, скорее всего, возникли технические или механические проблемы, хотя это очень хороший самолет».

Издание 20 Minutes также склоняется к этой версии: по их информации, Сала рассказывал другу и защитнику «Нанта», что рейс из Кардиффа получился тяжелым, и говорил, что беспокоится за обратный перелет. Диего Ролан , бывший партнер аргентинца по «Бордо», также был с ним на связи перед полетом: «Эмилиано перед полетом отправил сообщение, в котором сказал, что ему страшно, и что если они больше никогда не увидятся, то мы будем знать, что случилось». В распоряжении аргентинского издания Ole оказались записи аудиосообщений из WhatsApp, которые Сала отправил своим друзьям и родителям в полёте: «Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, в Кардифф. Завтра всё начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, всё в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же страшно».

Зачем Сала полетел обратно в Нант?

Сала прилете в Кардифф в пятницу утром, чтобы пройти медицинское обследование. Всё прошло успешно, но было решено, что тренировки с клубом он начнёт во вторник. Аргентинец в воскресенье полетел обратно в Нант, чтобы разобраться в личных делах и попрощаться с партнерами по команде. Сала должен был вернуться в Кардифф в понедельник вечером — самолет должен был приземлиться в аэропорту в 20:45.

Его самолёт — кукурузник?

Это один из самых современных «кукурузников» — PA 46-310P Malibu легкий многоцелевой (да, как и Ан-2) самолет, оснащенный двигателем Continental TSIO-520BE мощностью 310 л.с. У машины маленький расход топлива, большая дальность, она способна на выполнение фигур высшего пилотажа. Malibu может летать даже в самые плохие погодные условия и приземляться на короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. На нем было установлено несколько скоростных рекордов среди самолетов подобной комплектации. Интересно, что после ряда случаев с отказом двигателя и различных аварий производство этих самолетов было прекращено: на смену им пришла новая модель — PA-46-350P Malibu Mirage.

Что говорят родственники и знакомые?

Отец Эмилиано, Орасио Сала, рассказал аргентинскому телеканалу C5N, что об ужасной новости узнал от друга: «Я ничего не знал. Не могу в это поверить. Я в отчаянии. Я надеюсь, что всё будет хорошо». Исполнительный директор «Кардиффа» Кен Чу сказал, что клуб продолжает молиться: «Мы были шокированы, узнав, что самолет пропал без вести. Мы ожидали, что Эмилиано прибудет вечером понедельника в Кардифф, во вторник уже начнёт тренироваться с командой. Наш владелец Тан Шри Винсент Тан и председатель Мехмет Далман очень обеспокоены этой ситуацией. Во вторник мы приняли решение отменить тренировки, чтобы мысли команды, управленческого персонала и всего клуба были с Эмилиано и пилотом. Мы продолжаем молиться за позитивные новости». Президент «Нанта» Вальдемар Кита также надеется, что Сала найдётся: «Он вежливый и добрый парень, его все любят. Он всегда относился ко всем с уважением. Сейчас мои мысли с его семьёй и друзьями. Всё ещё надеюсь, что ничто не кончено и он найдётся»

«Нант» перенёс игры с «Антантой» и «Сент-Этьеном». Город погрузился в траур — болельщики сотнями приходят к Королевскому дворцу и складывают желтые тюльпаны у фонтана. Вечером во вторник площадь заполнили фанаты, которые распевали имя Салы.

Чемпионат

Upd. А вот последняя официальная информация от полиции Гернси.

«Мы ведём поиски, основываясь на четырех предположениях.

Первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь.

Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь.

Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту.

Четвёртое: самолёт упал в воду, они оказались в воде.

Приоритет при поисках мы отдаём варианту со спасательным плотом. Как только появится новая информация, мы сообщим».