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Легендарный Марадона поддержал Николаса Мадуро 

Вести.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: EPA
На фоне протестов в защиту президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
"Я не поменяюсь​​​. Сегодня я больше чем когда-либо с президентом Николасом Мадуро. Венесуэлой правит народ".
Массовые акции сторонников и противников президента Николаса Мадуро проходят во многих городах Венесуэлы, передает РИА Новости.
Спикер парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране.
К настоящему времени статус Гуаидо признали США, Канада, Аргентина, Панама, Парагвай, Перу, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас.
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Футбол , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Диего Марадона , РИА Новости
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