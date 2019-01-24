Легендарный Марадона поддержал Николаса Мадуро 

На фоне протестов в защиту президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
"Я не поменяюсь. Сегодня я больше чем когда-либо с президентом Николасом Мадуро. Венесуэлой правит народ".
Массовые акции сторонников и противников президента Николаса Мадуро проходят во многих городах Венесуэлы, передает РИА Новости.
Спикер парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране.
К настоящему времени статус Гуаидо признали США, Канада, Аргентина, Панама, Парагвай, Перу, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас.