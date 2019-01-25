Глушаков выставил на продажу семейный дом

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выставил на продажу дом, в котором жил вместе со своей семьей, передаёт Telegram-канал Mash. Жена футболиста Дарья теперь может остаться без крыши над головой.

По информации издания, «семейное гнездо» Глушаковых, в котором продолжает жить женщина, — это двухэтажный особняк с тремя спальнями, бассейном и бильярдной, общей площадью около 550 квадратных метров. Коттедж, который спортсмен предварительно переписал на свою мать, оценили в 300 миллионов рублей.

Скандал вокруг Глушакова начал разворачиваться после того, как в сентябре 2018-го СМИ опубликовали видео с футболистом в сауне, снятое его женой. Дарья обвинила футболиста в измене. Позже она рассказала, что Глушаков первым подал на развод, потребовав опеки над детьми и алиментов. В октябре суд начал рассматривать иск женщины, в котором она потребовала разделить совместно нажитое имущество. Позже в СМИ появились аудиозаписи, на которых, как утверждается, Глушаков желает жене смерти и обещает натравить на неё «чеченцев».