Смолов рассказал о порке Мамаева и Кокорина

«Я верю, что если бы я находился в этот момент с ними, этого бы не произошло», — заявил нападающий московского «Локомотива».

Смолов также отметил, что футболисты должны понести наказание за свои проступки, однако призвал не устраивать из этой ситуации «показательную порку».

Факт того, что спортсмены с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО , Смолов назвал «необоснованным, суровым и жестоким».