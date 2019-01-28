Смолов рассказал о порке Мамаева и Кокорина 

Российский футболист Фёдор Смолов в интервью Ксении Собчак представил, как могли развиваться события, окажись он рядом с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым на месте инцидента.
«Я верю, что если бы я находился в этот момент с ними, этого бы не произошло», — заявил нападающий московского «Локомотива».
Смолов также отметил, что футболисты должны понести наказание за свои проступки, однако призвал не устраивать из этой ситуации «показательную порку».
Факт того, что спортсмены с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО, Смолов назвал «необоснованным, суровым и жестоким».
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в октябре 2018 года устроили драку с посетителями кафе «Кофемания». В результате пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Позже стало известно о ещё одном конфликте у гостиницы «Пекин». В результате серьёзные травмы получили ещё два человека. Очевидцы уверяют, что в обоих случаях молодые люди находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оба были задержаны правоохранителями. Спортсменам предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Суд постановил заключить обвиняемых под стражу на срок до 8 февраля.