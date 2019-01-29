Украинский футболист перешел в российский клуб

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Футболист сборной Украины Ракицкий перешел в «Зенит» 

ТАСС 5 часов назад
Украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года.
Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в "Шахтере", в составе которого дебютировал в 2009 году и сыграл в общей сложности 326 матчей, забив 14 мячей. 29-летний футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины.
В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голами, принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
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Футбол , Видео , Ярослав Ракицкий , Зенит
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