Украинский футболист перешел в российский клуб

Футболист сборной Украины Ракицкий перешел в «Зенит»

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года.

Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в "Шахтере", в составе которого дебютировал в 2009 году и сыграл в общей сложности 326 матчей, забив 14 мячей. 29-летний футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины.

В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голами, принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.