Лечение в СИЗО: что творится с коленом Кокорина

Врач СИЗО «Бутырка» будет заниматься с нападающим «Зенита» Александром Кокориным лечебной физкультурой для восстановления колена спортсмена после операции. Также футболисту разрешат проходить реабилитацию на велотренажере в спортзале следственного изолятора.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что врач СИЗО «Бутырка» будет заниматься с нападающим «Зенита» Александром Кокориным лечебной физкультурой для восстановления колена спортсмена после операции. Кроме того, футболисту дадут возможность проходить реабилитацию на велотренажере в спортзале следственного изолятора.

Такое решение было вынесено после полного медицинского обследования игрока травматологом и хирургом в СИЗО. По словам Потяевой, Кокорину было назначено все необходимое лечение.

«В связи с тем, что при поступлении в следственный изолятор Кокорин не предупреждал, что у него была операция на колене, сейчас он получил полное медицинское обследование травматологом, хирургом. Соответственно сейчас ему назначили реабилитационные процедуры. А именно — лечебную физкультуру, которой с ним будет заниматься врач СИЗО, и велотренажер — в спортивном зале он есть — он будет это получать. Назначено все необходимое лечение».

Она также уточнила, что в данный момент не идет речь о болезни колена футболиста, заключенному под стражу игроку требуются только реабилитационные процедуры.

Ранее адвокат Татьяна Стукалова сообщала, что Кокорину после жалоб на боль в прооперированном колене сделали рентген. А накануне еще один представитель защиты футболиста Андрей Ромашов возмутился, что его клиента пытаются сделать инвалидом в СИЗО за то, что он причинил легкий вред здоровью потерпевшим. Он считает, что к Кокорину в следственном изоляторе относятся крайне отрицательно. По его мнению, для качественного процесса реабилитации футболисту «Зенита» нужно уделять не менее пяти часов в день.

«В нормальном состоянии, держится. Относится ко всему этому крайне отрицательно. У него должен быть процесс реабилитации. Это не менее пяти часов в день активных занятий. Ему, конечно, в изоляторе пытаются какие-то условия создать: почаще и подольше в спортзал водить и так далее. Но это все равно один-два часа. Этого мало, чтобы нога полностью восстановилась. А сейчас наступает регресс, колено уже начинает побаливать. Получается, что возвращается все к исходному состоянию. Как он еще может относиться к тому, что его делают инвалидом за то, что он причинил легкий вред здоровью?»

Напомним, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с октября прошлого года находятся под уголовным преследованием за два эпизода хулиганства и нанесения побоев в центре Москвы. 5 декабря стало известно, что им продлили арест до 8 февраля в СИЗО «Бутырка». Все предыдущие апелляции футболистов о смене меры пресечения были отклонены.

В частности, 18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда о продлении их ареста.

Отметим, что в общественной среде нашлись и эксперты, которые призвали дать футболистам реальный срок, а также сторонники того, что экс-игроков сборной России давно следовало бы отпустить. Адептом второй точки зрения, в частности, является нападающий «Локомотива» Федор Смолов , который успел пересечься и подружиться с Кокориным в московском «Динамо» и с Мамаевым в «Краснодаре».

Он высказался по поводу резонансного дела его друзей.

В интервью Ксении Собчак форвард отметил, что считает такое наказание для футболистов слишком жестоким, а также подчеркнул, что в процессе разбирательства над ними есть элемент «показательной порки». Также Смолов заверил общественность, что если бы Мамаев с Кокориным находились с ним в тот день, то ничего бы непристойного не произошло.

«Они абсолютно виноваты и точно должны получить наказание. Это сто процентов. Говорю это, несмотря на дружбу. Мы давно знакомы, начинали футбольный путь вместе. С Кокориным в «Динамо» на базе жили два года в одной комнате. Проводили все время вместе, в том числе досуг. С Пашей плюс-минус в то же время познакомились в молодежной сборной. Поэтому мне, конечно, жалко», — начал форвард.