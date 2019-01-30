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Головин впервые забил за «Монако» 

Lenta.ru + ещё 25 2 часа назад
Полузащитник «Монако» Александр Головин забил первый гол за клуб в полуфинальном матче Кубка французской лиги против «Генгама». Трансляция матча идет на сайте Championat.com.
Головин отличился на 24-й минуте встречи, удвоив преимущество своей команды. Хавбек получил мяч от нападающего Желсона Мартинша, под углом вошел в штрафную и попал в ближнюю «девятку». В этот момент «Монако» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Вильяма Венкера.
Матч проходит в Генгаме, команды играют со счетом 2:2.
Головин перешел в «Монако» 27 июля. Футболист подписал с клубом контракт на пять лет. Трансфер хавбека обошелся «Монако» в сумму около 30 миллионов евро, что стало рекордом для российских игроков.
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Футбол , Видео , Александр Головин , Чемпионат.com
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