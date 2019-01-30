Головин впервые забил за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил первый гол за клуб в полуфинальном матче Кубка французской лиги против «Генгама». Трансляция матча идет на сайте Championat.com

Головин отличился на 24-й минуте встречи, удвоив преимущество своей команды. Хавбек получил мяч от нападающего Желсона Мартинша, под углом вошел в штрафную и попал в ближнюю «девятку». В этот момент «Монако» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Вильяма Венкера.

Матч проходит в Генгаме, команды играют со счетом 2:2.

Головин перешел в «Монако» 27 июля. Футболист подписал с клубом контракт на пять лет. Трансфер хавбека обошелся «Монако» в сумму около 30 миллионов евро, что стало рекордом для российских игроков.