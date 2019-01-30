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СМИ сообщили о найденных частях самолета, на котором летел футболист Сала 

Рамблер + ещё 3 6 часов назад
На пляже французского полуострова Котантен найдены подушки от сидений самолета, на котором, предположительно, летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, передает РИА «Новости».
«Французские власти, ведущие расследование, нашли подушки от сидений на пляже около Сюртенвиля на полуострове Котантен. После предварительной экспертизы сделан вывод, что, вероятно, они из пропавшего самолета», — сообщило британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB).
Благодаря этой находке определена приоритетная местность, в которой спасатели продолжат поиски пропавшего самолета. Из-за сложных метеоусловий поисковая операция продолжится ближе к концу недели.
21 января над Ла-Маншем исчез легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и Эмилиано Сала. 28-летний аргентинский нападающий 19 января подписал пятилетний контракт с уэльской командой «Кардифф Сити». Сумма сделки составила рекордные для клуба 15 млн фунтов стерлингов.
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Футбол , Видео , РИА Новости
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