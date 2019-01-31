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«Зенит» купит футболиста сборной Колумбии 

Lenta.ru + ещё 48 2 часа назад
Колумбийский полузащитник «Бока Хуниорс» Вилмар Барриос в ближайшее время присоединится к петербургскому Зениту. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте агентства, занимающегося делами игрока.
25-летний Барриос проходит медицинский осмотр в одной из клиник Барселоны. Согласно информации издания «Чемпионат.com» «Зенит» предложил за футболиста 15 миллионов евро плюс бонусы.
Нынешней зимой «Зенит» покинул аргентинский хавбек Леандро Паредес. Петербургский клуб выручил за игрока 47,5 миллиона евро.
Барриос провел 22 матчей за «Бока Хуниорс» в сезоне-2018/2019 и не отметился результативными действиями. До этого колумбиец выступал за «Депортес Толима». Барриос представлял национальную сборную на чемпионате мира-2018 в России. Всего на счету полузащитника 15 матчей за колумбийцев.
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Футбол , Видео , Леандро Паредес , Зенит , Чемпионат.com
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