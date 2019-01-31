«Зенит» купит футболиста сборной Колумбии

Колумбийский полузащитник «Бока Хуниорс» Вилмар Барриос в ближайшее время присоединится к петербургскому Зениту. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте агентства, занимающегося делами игрока.

25-летний Барриос проходит медицинский осмотр в одной из клиник Барселоны. Согласно информации издания «Чемпионат.com» «Зенит» предложил за футболиста 15 миллионов евро плюс бонусы.

Нынешней зимой «Зенит» покинул аргентинский хавбек Леандро Паредес . Петербургский клуб выручил за игрока 47,5 миллиона евро.

Барриос провел 22 матчей за «Бока Хуниорс» в сезоне-2018/2019 и не отметился результативными действиями. До этого колумбиец выступал за «Депортес Толима». Барриос представлял национальную сборную на чемпионате мира-2018 в России. Всего на счету полузащитника 15 матчей за колумбийцев.