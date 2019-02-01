Кокорина и Мамаева захотели оставить за решеткой

Соответствующее ходатайство будет рассмотрено Тверским судом Москвы 6 февраля. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов назвал действия следствия волокитой и выразил надежду, что суд не продлит арест.

23 января адвокат Андрей Ромашов , представляющий интересы Кокорина, признался, что ждет продления ареста. По его словам, обвиняемые по трех статьям уголовного кодекса так и не были ознакомлены с материалами дела.

Спортсмены содержатся в СИЗО с 11 октября. Уголовные дела возбуждены по статьям «Хулиганство» и «Побои». Кокорин и Мамаев пробудут под стражей минимум до 8 февраля. 5 декабря прошлого года арест был продлен.