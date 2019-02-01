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Кокорина и Мамаева захотели оставить за решеткой 

Lenta.ru + ещё 40 1 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Следствие рассчитывает продлить содержание под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Соответствующее ходатайство будет рассмотрено Тверским судом Москвы 6 февраля. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов назвал действия следствия волокитой и выразил надежду, что суд не продлит арест.
23 января адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Кокорина, признался, что ждет продления ареста. По его словам, обвиняемые по трех статьям уголовного кодекса так и не были ознакомлены с материалами дела.
Спортсмены содержатся в СИЗО с 11 октября. Уголовные дела возбуждены по статьям «Хулиганство» и «Побои». Кокорин и Мамаев пробудут под стражей минимум до 8 февраля. 5 декабря прошлого года арест был продлен.
В октябре Кокорин и Мамаев учинили две драки в центре Москвы. Сперва они избили Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала, а затем в одной из кофеен атаковали чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.
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Комментарии7
Футбол , Прочее , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Андрей Ромашов , Александр Кокорин , ФСИН
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