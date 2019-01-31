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В ЦСКА появился ещё один лидер. Неожиданно 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: pfc-cska.com

Бекао русеет

В новейшей истории ЦСКА было много бразильцев, но, кажется, никто из них так стремительно и внешне легко не вливался в коллектив, как Бекао. Весёлый и словоохотливый, Родриго кажется полным антиподом более скромного, немного застенчивого земляка Марио. В то время как Фернандес без лишних слов выполняет свою работу, его более молодой соотечественник рад любой возможности попрактиковаться в таком сложном для любого латиноамериканца языке. И совершенно не комплексует по поводу неправильного произношения или незнания отдельных слов.
Перечень обязательных для работы терминов Бекао давно освоил и продолжает совершенствоваться в этом направлении под руководством многолетнего переводчика ЦСКА Максима Головлёва. Мог ли такой молодец не стать душой «армейской» компании? Невозможно.
Вот вам и разгадка успешной интеграции Родриго в команду. Одна из. Высокие профессиональные качества подразумеваются по умолчанию.

Нисимура распробовал гречку

Естественно, что самым загадочным персонажем в рядах красно-синих остаётся Нисимура, единственный японец на весь российский футбол. Адаптацию нападающего затрудняет языковой барьер. Сынам Страны восходящего солнца в принципе тяжело даются европейские языки — даже английский, не говоря уже о русском. Нисимура — не исключение.
Но помимо этой особенности японцам свойственны трудолюбие, упорство и дисциплинированность. Такума усердно работает над устранением главной коммуникативной преграды и уже делает первые успехи в «инглише». Нынешнего уровня Нисимуре хватает, чтобы в общих чертах объясниться с партнёрами в быту и на газоне. Не менее увлечённо форвард осваивает незнакомую гастрономическую культуру. Распробовал борщ, а от гречневой каши Такума просто в восторге.

Радченко внемлет старшим

С одной стороны, быть дублёром Акинфеева — тяжёлый крест. Никогда не знаешь, когда представится шанс в игре. С другой — огромная привилегия. Сотрудничество с таким классным мастером автоматически повышает уровень молодых вратарей. А подсказки Сергея Овчинникова, трижды лучшего вратаря России, способствуют более глубокому пониманию нюансов. Даже вроде бы несущественных, с точки зрения дилетанта.
«Самый сложный мяч — это самый простой мяч», — любит повторять Сергей Иванович коллегам. Капитану всё это давно известно, а младшим вратарям — полезно. Особенно — 17-летнему Коле Радченко. Для выпускника клубной академии само по себе привлечение в первую команду — счастье. Естественно, парень внемлет каждому слову старших, как губка впитывает ценную информацию. Ему сборы в Кампоаморе однозначно пойдут в плюс — вне зависимости от того, останется Николай в обойме или ближе к весне переместится в молодёжку. Для Радченко и дубль будет повышением — ведь он там ещё не был.

Кирилл занял нишу Василия

«Всегда очень важно иметь в команде сильных лидеров, — подчёркивал в автобиографии Карло Анчелотти. — Они не должны быть похожи на меня; наоборот, они должны дополнять меня и пользоваться уважением остальной команды. В идеале лидеров должно быть несколько». Итальянский тренер выделяет два типа вожаков. Характерный лидер — «всегда главный оратор в команде, он много говорит с партнёрами, часто кричит им через полполя, всем помогает». Тогда как лидер технический зачастую молча ведёт партнёров вперёд, своей игрой показывая всем пример (как Фернандес).
После летней перезагрузки-2018 ЦСКА лишился не одного-двух — целой группы авторитетных мастеров. С уходом Березуцких и Игнашевича, Вернблума и Головина перед штабом остро встал вопрос дефицита игроков с сильной харизмой. Сделанные приобретения — прежде всего Влашича, Ахметова, Бекао — отчасти решили проблему. Приятной неожиданностью — возможно, в какой-то степени даже для тренеров — стало выдвижение на первые роли игроков, ранее себя в этом качестве не проявлявших.
Ярчайший пример — Кирилл Набабкин, возможно, самый недооценённый (публикой) «армеец» последнего десятилетия. Жизнь вынудила второго по старшинству и первого среди полевых игроков ЦСКА брать на себя больше ответственности и полномочий, чем прежде. А кто, если не он? Набабкин успешно заполнил пустоту, возникшую с уходом Василия. Теперь он держит в тонусе молодых — подсказом на тренировках и в игре, шутками в быту. Поддерживает морально. К нему прислушиваются. Полагаю, Виктор Гончаренко появлению такого помощника на поле только рад. Самому Кириллу новый статус, кажется, тоже по душе. А бойцом он был всегда.
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Футбол , Статьи , Сергей Овчинников , Виктор Гончаренко , Кирилл Набабкин , Карло Анчелотти
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