«Ей место на помойке»: украинский игрок обвиняется в насилии

«Ей место на помойке»: экс-игрок «Локо» обвиняется в насилии

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев обвиняется в избиении экс-супруги. По словам его бывшей жены Татьяны, футболист часто возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения и поднимал на нее руку. Сам Алиев обвинения в побоях отрицает.

Скандальная история возникла между экс-полузащитником московского «Локомотива» и сборной Украины Александром Алиевым и его бывшей супругой Татьяной. Девушка обвинила 33-летнего футболиста в неправомерном поведении, а также сообщила, что ее супруг часто бил ее, находясь в алкогольном опьянении. По словам Татьяны Алиевой, она намерена через суд добиться, чтобы Александра лишили родительских прав. Так, в эфире украинского телеканала «1+1» супруга рассказала об избиениях со стороны мужа и показала видеозапись, на которой запечатлены возможные следы от побоев.

«Если я исчезну –— это будет его рук. Мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой -— и сломал кровать о мою голову», — сказала она.

Рассказывая о проблемных отношениях с бывшим супругом, Татьяна Алиева подчеркнула, что подобные ситуации происходят уже на протяжении восьми лет. Кроме того, девушка заявила, что Александр неоднократно в присутствии детей говорил о том, что «их мамы больше нет».

Сам Алиев не оставил данный эпизод без внимания и опроверг обвинения в свой адрес со стороны бывшей жены. По его словам, он не поднимал руки на свою супругу, а любое заявление о насилии и избиении является ложным. При этом футболист подтвердил сообщение Татьяны о том, что он действительно выгнал ее из дома.

«Никто никого не бил. То, что я ее выгнал из своей квартиры — да, выгнал, вот и все. Пускай живет на помойке. А дети должны в своей заслуженной квартире. Будет решение суда. Дети должны видеть маму по субботам и воскресеньям», — сказал Алиев.

Интересно, что обвинения в адрес футболиста об избиении со стороны его бывшей супруги поступают не первый раз. Впервые об этом стало известно в феврале 2016 года, когда Татьяна подала заявление в полицию. После того, как девушка обратилась в правоохранительные органы , украинский полузащитник был доставлен в отделение, где был составлен протокол задержания.

«Около 6.00 мой муж, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, без причин устроил скандал, начал бегать по квартире, кричать, нецензурно выражался, забежал в комнату детей, начал там кричать и совершил в отношении наших детей психологическое и моральное насилие.

Хочу отметить, что дети неоднократно были свидетелями того, как мой муж бил меня и издевался надо мной. При этом присутствовала моя сестра Валентина, которая может все это подтвердить», — говорится в пояснении Татьяны Алиевой полиции, которое приводит украинский канал «ТСН».

В ходе действия было проведено медицинское обследование девушки, которое выявило повреждение мягких тканей головы и подозрение на перелом нижней челюсти. Сам Алиев отказался от дачи показаний в полиции.

Сообщается, что всего по факту насилия и избиения бывшей супруги против футболиста было возбуждено пять уголовных дел, которые ведут следственные органы. При этом ни одно дело до суда до сих пор не дошло. Сам Алиев отказался от дачи показаний полиции.

В том же году пара развелась. Решением суда оба ребенка — дочь Алина и сын Артем — остались жить с Татьяной Алиевой. При этом Александр, по информации «ТСН», отказывается выплачивать детям алименты. Сообщается, что его долг по материальному обеспечению дочери и сына превысил 190 тысяч гривен (около 500 тысяч рублей. — «Газета.Ru» ).

Примечательно, что после судебного заседания Алиев обвинил представителей СМИ в предвзятом отношении к его персоне, которые, по словам футболиста, создали ему «образ изгоя-алкоголика».

«Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить. Но не каждый день я пил и напивался. Это все раскрутили журналисты и подлые языки. Я не алкоголик. Почему не писали, когда я играл, забивал. Только один алкоголь, алкоголь… Как я хотел, так я и жил. Я не золотой человек, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят и пишут об этом», — цитирует украинца Sport.ua.

Александр Алиев известен по выступлениям за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи». Большую часть карьеру 33-летний полузащитник провел в киевском «Динамо», в составе которого дважды становился чемпионом Украины, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. На данный момент Алиев является действующим футболистом, однако остается в статусе свободного агента. Его последним клубом был «Интер» из Боярки.