Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самолет Салы найден на дне Ла-Манша 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Пропавший самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту найден на дне пролива Ла-Манш, сообщает Sky News.
20 января 28-летний Эмилиано Сала был куплен у французского клуба «Нант» уэльским «Кардифф Сити» за 20 миллионов евро.
На следующий день легкий самолет Piper Malibu, на котором аргентинец вылетел в столицу Уэльса, пропал с радаров. С тех пор длились поиски воздушного судна — сначала официальные, а затем за счет средств, собранных при помощи краудфандинга.
По данным Sky News, накануне утром самолет был найден на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси.
«Прощайте»: самолет с новичком «Кардифф Сити» исчез с радаров
Руководитель поисковой операции Дэвид Мирнс заявил каналу, что это «лучший из возможных результатов», однако он не станет сообщать что-либо еще из уважения к получившим «опустошающие» известия семьям футболиста и 59-летнего пилота Дэвида Ибботсона.
Уже в своем твиттере Мирнс написал, что сегодня Отделение расследования авиационных происшествий Великобритании выступит с официальным заявлением.
Комментарии4
Футбол , Видео , Эмилиано Сала , Sky News
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Где его бонус?» Хабиб посмеялся над Макгрегором
MMA Статьи
Норвежский лыжник упал на финише эстафеты
Лыжный спорт
Скандал с Губерниевым вышел на уровень президентов
Лыжный спорт Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку
Хоккей
Футболист сборной России перебрался в Европу
Футбол
«Ей место на помойке»: украинский игрок обвиняется в насилии
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение