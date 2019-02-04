Самолет Салы найден на дне Ла-Манша

20 января 28-летний Эмилиано Сала был куплен у французского клуба «Нант» уэльским «Кардифф Сити» за 20 миллионов евро.

На следующий день легкий самолет Piper Malibu, на котором аргентинец вылетел в столицу Уэльса, пропал с радаров. С тех пор длились поиски воздушного судна — сначала официальные, а затем за счет средств, собранных при помощи краудфандинга.

По данным Sky News, накануне утром самолет был найден на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси.

Руководитель поисковой операции Дэвид Мирнс заявил каналу, что это «лучший из возможных результатов», однако он не станет сообщать что-либо еще из уважения к получившим «опустошающие» известия семьям футболиста и 59-летнего пилота Дэвида Ибботсона.

Уже в своем твиттере Мирнс написал, что сегодня Отделение расследования авиационных происшествий Великобритании выступит с официальным заявлением.