Пропавший самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту найден на дне пролива Ла-Манш, сообщает Sky News.
20 января 28-летний Эмилиано Сала был куплен у французского клуба «Нант» уэльским «Кардифф Сити» за 20 миллионов евро.
На следующий день легкий самолет Piper Malibu, на котором аргентинец вылетел в столицу Уэльса, пропал с радаров. С тех пор длились поиски воздушного судна — сначала официальные, а затем за счет средств, собранных при помощи краудфандинга.
По данным Sky News, накануне утром самолет был найден на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси.
Руководитель поисковой операции Дэвид Мирнс заявил каналу, что это «лучший из возможных результатов», однако он не станет сообщать что-либо еще из уважения к получившим «опустошающие» известия семьям футболиста и 59-летнего пилота Дэвида Ибботсона.
Уже в своем твиттере Мирнс написал, что сегодня Отделение расследования авиационных происшествий Великобритании выступит с официальным заявлением.