«Был отличным парнем»: в затонувшем самолете Салы нашли тело

Поисковая операция в связи с пропажей самолета с находившимся на борту футболистом Эмилиано Салой близка к завершению. Спасатели обнаружили на морском дне возле острова Гернси обломки воздушного судна и тело человека. В ближайшее время на место происшествия прибудет лодка для дальнейшего осмотра. Поисковая операция в связи с пропажей самолета с находившимся на борту футболистом Эмилиано Салой близка к завершению. Спасатели обнаружили на морском дне возле острова Гернси обломки воздушного судна и тело человека. В ближайшее время на место происшествия прибудет лодка для дальнейшего осмотра.

Поисковая группа обнаружила обломки самолета на дне пролива Ла-Манш. По версии следователей, они принадлежат легкомоторному самолету, в котором находился нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

21 января 2019 года он совершал перелет из Нанта в Кардифф, когда самолет пропал с радаров. На борту находились только два человека: футболист и пилот судна Дэвид Ибботсон.

«На основе анализа видеоматериалов ROV следователи AAIB на борту судна пришли к выводу, что объект является обломками пропавшего самолета Piper Malibu», — говорится в сообщении подразделения по расследованию авиационных происшествий (AAIB).

С помощью подводного дистанционно управляемого транспортного средства (ROV) удалось понять, что среди обломков находится тело человека.

Как рассказали в AAIB, в кратчайшие сроки судно попытаются поднять на сушу. Однако, как отметили представители организации, сделано это будет после консультации с семьями пропавших.

«К сожалению, на видеозаписи из ROV, среди обломков виден один человек. В AAIB сейчас рассматривают следующие шаги после консультации с семьями пилота и пассажира и полицией», — написано в объявлении службы.

Следователи считают, что шансы Салы и пилота выжить минимальны, поскольку из-за низких температур это практически невозможно.

Напомним, что перелет Салы должен был продлиться в течении 50 минут. Футболист вылетел из Нанта в 20.15 по местному времени, а через 15 минут связь с воздушным судном была потеряна. На поиск игрока были направлены два вертолета и несколько спасательных судов, однако спустя несколько дней операция была прекращена в связи с невысоким шансом найти людей живыми.

После того, как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета, было объявлено о сборе частных пожертвований для продолжения операции. В общей сложности на поиски Салы удалось собрать $420 тысяч. Позднее операцию координировал уже представитель семьи футболиста, океанограф Дэвид Мирнс.

В Сеть также попали скриншоты с сообщениями Салы после вылета — футболист писал своим друзьям, что ему страшно, поскольку состояние самолета вызывает у него опасения.

Части самолета были обнаружены неподалеку от Каскетского маяка, расположенного на одном из Нормандских островов — это место известно местным морякам из-за частых кораблекрушений.

Семья футболиста после долгих поисков не сохраняет оптимизма. Орасио Сала, отец футболиста, признался, что отчаялся после того, как на морском дне были найдены обломки воздушного судна.

«Не могу в это поверить, это как дурной сон. Я в отчаянии. Общался с поисковой командой каждый день. Но у меня нет WhatsApp, поэтому им трудно дозвониться до меня», — приводит слова отца футболиста Ole.

28-летний Сала перешел в «Кардифф» за €20 млн из «Нанта», став самым дорогим приобретении в истории «лазурных птиц». Валлийский клуб заключил с игроком контракт до лета 2022 года. После пропажи футболиста стало известно, что «Кардифф» испытывал проблемы во время зимнего трансферного окна — игроки отказывались от перехода в клуб из-за случившегося.

«Два нападающих, которых мы рассматривали для подписания, отказали нам. Они не хотели приходить к нам после того, что случилось с Эмилиано», — говорил главный тренер валлийской команды Нил Уорнок.

Пропажа Салы также вызвала немало финансовых вопросов.

26 января стало известно, что «Кардифф» заморозил выплаты «Нанту» за трансфер аргентинца.

По данным The Telegraph, валлийский клуб намерен дождаться результатов расследования дела об исчезновении Салы.

Спортивный юрист Михаил Прокопец считает, что у «Кардиффа» могут быть основания не платить за трансфер футболиста.

«Я не нашел информацию в прессе, на какой стадии все это произошло, был ли подписан трансферный контракт между «Нантом» и «Кардиффом». И был ли выдан международный трансферный сертификат (ITC). Такой выдают в случаях, когда игрок переходит между странами. Как правило, даже если контракт заключен, опции выплаты привязаны к выдаче этого сертификата. Потому что клуб, который его покупает, хочет удостовериться, что он получит этого футболиста. Использовать его он сможет, только если получит этот сертификат. Возможна ситуация, что трансферный контракт заключен, а сертификат еще не выдан», — рассказал специалист в интервью Sports.ru.

В «Кардиффе» уже смирились с тем, что футболист погиб. Как заявил тренер валлийской команды Уорнок после победы над «Борнмутом» (2:0), Сала «был отличным человеком».

«Сала гордился бы нами. Эмилиано был отличным парнем. Впервые я встретил его несколько месяцев назад и сразу был впечатлен его характером. Я стал его поклонником», — подчеркнул он.

Перед началом матча болельщики «Кардиффа» провели акцию памяти в честь Салы, а футболисты команды отпраздновали гол, продемонстрировав футболку с изображением игрока.