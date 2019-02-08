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СМИ: Вальверде хочет остаться на посту главного тренера «Барселоны» 

Спорт-Экспресс + ещё 20 8 февраля 2019
Фото: Reuters
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен остаться в клубе, утверждает Mundo Deportivo. Соглашение с 54-летним специалистом истекает в конце текущего сезона.
Сообщается, что решающим фактором, который определит будущее Вальверде, станет победа "Барселоны" в чемпионате Испании или Лиге чемпионов. Фанаты каталонского клуба поддерживают испанского специалиста.
Вальверде возглавил "Барселону" 29 мая 2017 года. Под его руководством сине-гранатовые выигрывали чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок этой страны.
"Барселона" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков после 22 туров.
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