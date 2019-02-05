«Тюрьма заставила усвоить урок»: Кокорин просит о пощаде

Александр Кокорин написал открытое письмо в преддверии слушания, на котором суд должен решить, продлевать арест футболиста на два месяца или нет. В этом обращении игрок раскаялся перед болельщиками «Зенита» за свое поведение, заверил, что тюрьма заставила его полностью «усвоить урок», и подчеркнул, что ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака лишь в ответ на оскорбления «брата и остальных присутствующих».

Уже в среду, 6 февраля, состоится заседание суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева . В этом заявлении высказывается просьба продлить пребывание обвиняемых в следственном изоляторе №2 («Бутырка») еще на два месяца — до 8 апреля.

Следователям требуется дополнительное время для изучения всех обстоятельств дела. Предыдущий срок задержания, назначенный судом, истекает 8 февраля.

В преддверии слушания Кокорин выступил с открытым письмом, в котором признал свою вину в потасовке с чиновником Минпромторга Денисом Паком в одном из московских кафе.

Однако футболист отметил, что все жесткие действия, вроде атаки стулом, были произведены в ответ на унижения со стороны самого пострадавшего.

«Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред», — написал Кокорин в обращении, которое цитирует «РИА Новости».

Также форвард петербургского «Зенита» извинился перед своим клубом, который из-за его ареста в октябре 2018 года лишился важного игрока атаки.

В зимнее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели у казанского «Рубина» нападающего Сердара Азмуна, чтобы как-то компенсировать эту потерю.

«Хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях», — раскаялся Кокорин.

Из-за уже пятимесячного пребывания в СИЗО футболист совершенно растерял физическую форму и сам называет ее «ужасной».

Посещение тренажерного зала в изоляторе ограничено из-за большого количества желающих, так что шансов сохранить оптимальные кондиции у игрока не было.

Нападающий жаловался также на не подходящий ему тюремный рацион, питаясь исключительной той едой, которую ему передавали родственники.

Кроме того, Кокорин утверждает, что все еще не закончил курс реабилитации после серьезной травмы, полученной в марте 2018 года, — разрыва крестообразной связки колена.

«Меня мучают боли в колене, потому что физических нагрузок не хватает. Мне могут вызвать врача с воли? Спасибо, я об этом даже не знал.

Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?» — цитировала Кокорина газета «Известия».

Теперь футболист уверяет, что проведенные в заключении месяцы стали для него достаточным наказанием.

«Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье.

Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша», — такими словами заканчивается открытое письмо Кокорина.

Стоит отметить, что «Зенит» внес нападающего в заявку на Лигу Европы, явно рассчитывая, что футболист еще успеет выйти на поле этой весной.

Мамаев пока не написал подобного письма, хотя уже неоднократно раскаялся на словах. Его клуб «Краснодар», в отличие от сине-бело-голубых, не собирается ждать выхода провинившегося игрока на свободу и сразу после его задержания объявил, что предпримет все усилия для разрыва контракта.

Тем не менее в «Краснодаре» все же немного сжалились над футболистом и дали положительную характеристику для заседания в декабре 2018 года, когда суд решал, продлевать арест футболистов или нет. Как теперь ясно, это не помогло.

Адвокаты обвиняемых в преддверии очередного слушания настроены пессимистично.

Защитник Кокорина Андрей Ромашов 4 февраля, за два дня до заседания, сообщал, что пока не имел возможности ознакомиться с ходатайством следствия о продлении ареста и подготовить контраргументы.

«Вот следователи вышли с ходатайством о продлении ареста. Не знаю, насколько там у них фантазии хватило.

Сейчас у нас адвокат находится в суде, ему не выдают материал, поскольку он был зарегистрирован сегодня, но определенному судье его еще не поручили.