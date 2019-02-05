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«Спартак» укомплектовался 

Lenta.ru + ещё 4 12 часов назад
Московский «Спартак» завершил трансферную кампанию. Об этом рассказал главный тренер команды Олег Кононов, слова которого приводит «Чемпионат.com».
Состав красно-белых был укомплектован. Наставник москвичей отметил, что в дальнейшем на сборах будет наигрываться стартовый состав команды.
Во время зимнего трансферного окна «Спартак» пополнился защитником Айртоном, полузащитниками Аязом Гулиевым, Наилем Умяровым и Максимом Глушенковым. Также красно-белые избавились от шести футболистов.
После первой части национального первенства «Спартак» идет четвертым в турнирной таблице чемпионата России. Турнир возобновится 1 марта. По ходу сезона команда сменила главного тренера: вместо итальянца Массимо Карреры руководство наняло Кононова.
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Футбол , Видео , Массимо Каррера , Олег Кононов , Спартак , Чемпионат.com
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