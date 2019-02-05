«Спартак» укомплектовался

Состав красно-белых был укомплектован. Наставник москвичей отметил, что в дальнейшем на сборах будет наигрываться стартовый состав команды.

Во время зимнего трансферного окна «Спартак» пополнился защитником Айртоном, полузащитниками Аязом Гулиевым, Наилем Умяровым и Максимом Глушенковым. Также красно-белые избавились от шести футболистов.