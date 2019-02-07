Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что основной эпизод дела против футболистов — об ударе стулом по голове — «рассыпался». Об этом сообщает Business FM.

На заседании суда, где рассматривалось продление ареста футболистов, Ромашов отметил, что именно эпизод об ударе стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака квалифицировали по наиболее тяжкой части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, за которое грозит до семи лет).

При этом, по словам адвоката, судебно-медицинская экспертиза не выявила следов удара по голове. Эксперты пришли к выводам, что удар пришелся по руке и левой части спины».

Ранее в интернете появились видео с нападениями Павла Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца — до 8 февраля, а позже — до 8 апреля.

Кокорин частично признал вину в драке с чиновником Минпромторга Денисом Паком, произошедшей в кафе.

Адвокат Пака Геннадий Удудян называл инцидент в кафе «хулиганством по мотивам расовой неприязни». Он утверждал, что чиновник получил удар стулом по голове и несколько ударов по лицу кулаком.