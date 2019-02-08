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«Барселона» приготовилась к жизни без Месси 

Lenta.ru + ещё 12 8 февраля 2019
Фото: Daisuke Nakashima / AFLO / Globallookpress.com
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал приобретение голландского полузащитника «Аякса» Френки Де Йонга. Его слова приводит BBC News.
«Я понимаю, что однажды Лионель Месси объявит о своем уходе из спорта», — заявил функционер, говоря о трансфере 21-летнего голландца.
«Необходимо подготовить команду к будущему. Мы приводим в команду молодые таланты, чтобы продолжить эту эпоху успеха», — сказал он.
По словам Бартомеу, его правление завершится в 2021 году и он намерен передать клуб в руки новому руководителю в «великолепном положении».
В конце января «Барселона» объявила о подписании Де Йонга. Испанский клуб потратил на его приобретение 75 миллионов евро. Голландец продолжит выступать за «Аякс» и присоединится к «Барселоне» через полгода.
31-летний Месси провел 664 матча в составе «Барселоны» и забил 581 гол. Аргентинец является лучшим бомбардиром в клубной истории.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании аргентинец провел 20 матчей. На его счету 21 гол и 10 результативных передач.
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Футбол , Лионель Месси , BBC News
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