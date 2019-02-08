«Барселона» приготовилась к жизни без Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал приобретение голландского полузащитника «Аякса» Френки Де Йонга. Его слова приводит BBC News

«Я понимаю, что однажды Лионель Месси объявит о своем уходе из спорта», — заявил функционер, говоря о трансфере 21-летнего голландца.

«Необходимо подготовить команду к будущему. Мы приводим в команду молодые таланты, чтобы продолжить эту эпоху успеха», — сказал он.

По словам Бартомеу, его правление завершится в 2021 году и он намерен передать клуб в руки новому руководителю в «великолепном положении».

В конце января «Барселона» объявила о подписании Де Йонга. Испанский клуб потратил на его приобретение 75 миллионов евро. Голландец продолжит выступать за «Аякс» и присоединится к «Барселоне» через полгода.

31-летний Месси провел 664 матча в составе «Барселоны» и забил 581 гол. Аргентинец является лучшим бомбардиром в клубной истории.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании аргентинец провел 20 матчей. На его счету 21 гол и 10 результативных передач.