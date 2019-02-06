«Оба уже умерли»: спасатели не могут достать тело из самолета Салы

Океанограф Дэвид Мирнс, обнаруживший самолет пропавшего футболиста Эмилиано Салы, рассказал, как ему удалось найти судно за шесть часов, и сообщил последние подробности об извлечении тела из обломков. По его словам, останки пытаются достать при помощи роботизированного аппарата, не прибегая к помощи водолазов.

Сотрудники британского отдела по расследованию авиационных происшествий (AAIB) приступили к извлечению тела из самолета, найденного на дне Ла-Манша — в 63 метрах от поверхности.

«Мы пытаемся достать труп. Если мы добьемся успеха, то рассмотрим возможность поднятия на поверхность и обломков самолета. Процесс будет медленным. Сильные приливные условия означают, что мы можем использовать дистанционно управляемый аппарат (ROV) только в течение ограниченных периодов времени каждый день», — говорится в официальном заявлении AAIB.

В этом воздушном судне летел футболист Эмилиано Сала, которому было необходимо добраться из французского Нанта в британский Кардифф , где он подписал контракт с одноименным клубом и должен был приступить к тренировкам на следующий день после рейса.

Вместе с ним на борту находился только один человек — пилот Дэвид Ибботсон. Легкомоторный самолет был нанят в частном порядке специально для этого перелета.

В данный момент неизвестно, чье тело обнаружено в затонувшем судне — футболиста или пилота.

Лайнер был найден при помощи телеуправляемого подводного аппарата, который снимал и отправлял на поверхность видео. Именно на кадрах, сделанных этой машиной, спасатели и обнаружили труп.

Поисковую операцию возглавлял океанограф Дэвид Мирнс, который сам предложил помощь семье пропавшего Салы после того, как услышал речь его сестры Ромины на британском телевидении.

Он специализируется на поиске и подъеме на поверхность обломков кораблей с большой глубины, является членом Королевского географического общества и известен находками легендарных судов времен Второй мировой войны. Именно его аппарат обнаружил остатки самолета Салы.

Примечательно, что изначально Мирнс отказался брать какие-либо деньги от семьи пропавшего футболиста. Он решил, что примет гонорар только в том случае, если ему удастся как-то помочь.

В итоге британец нашел борт спустя шесть часов после начала работы. Он объяснил свой быстрый успех тем, что получил точные данные от радара аэропорта, откуда самолет вылетел на злополучный рейс. Радар может показать путь лайнера до самой последней минуты, пока судно не разобьется.

«Извлечь тело уже пытались на протяжении ночи, но с этим возникли проблемы, — рассказал Мирнс в интервью аргентинскому изданию Clarin. — Это делается при помощи аппарата, который управляется на расстоянии. У него есть видеокамеры, микрофоны и роботизированные руки. Но здесь еще важно, где находится тело, — просто в салоне или пристегнуто к сиденью».

Также океанограф сообщил, что в AAIB пока не прибегали к помощи водолазов, хотя очевидно, что извлечь останки из воздушного судна было бы проще людям, чем роботизированному аппарату.

Родственники пропавших продолжают находиться в ожидании.

«Самое важное для семей Салы и Ибботсона сейчас — это достать тела, — рассказал Мирнс. — Они знают, что оба погибли и хотят только получить их останки. Поднимать ли самолет — это уже другой вопрос, который имеет больше отношения к расследованию инцидента».

При этом океанограф подтвердил, что информации о втором обнаруженном теле пока не поступало — только об одном. Примечательно, что в данный момент Мирнс уже не задействован в операции, поскольку все взял под свой контроль AAIB, который должен выяснить причину крушения. Все работы проводятся на деньги английского правительства.

Пока спасатели пытаются извлечь тело, на суше не прекращаются рассуждения о возможных причинах трагедии. Так, опытный пилот Хуан дель Асар, совершивший около 400 перелетов через Ла-Манш, заявил, что Ибботсон мог потерять ориентацию в пространстве.

«Я летал по этому маршруту минимум 400 раз. В нем нет ничего особенно сложного. Конечно, сейчас мы можем только предполагать, что произошло, опираясь на данные, опубликованные в прессе, но все указывает на то, что пилот был не готов летать в условиях, которые были той ночью. Мы знаем, что он запрашивал снижение, пролетая над островом Гернси. Говорят, что это из-за того, что крылья судна могли оледенеть.

Однако, насколько мы знаем, этот пилот был не готов вести самолет по приборам. В этом случае все может объясняться гораздо проще. Допустим, самолет вошел в облако, ничего не видно, Ибботсон не может определить местоположение по приборам и теряет ориентацию в пространстве. По виду за окном ничего понять нельзя, и твое тело начинает посылать ложные сигналы. Оно говорит, что самолет поднимается, а он на самом деле падает».