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Экс-нападающий «Спартака» обратился к погибшему Сале 

Газета.Ru + ещё 11 9 февраля 2019
Фото: ТАСС
Бывший нападающий "Спартака", а ныне футболист "Нанта" Маджид Уорис в трогательной форме попрощался с погибшим экс-партнером по французской команде Эмилиано Салой, передает "Советский спорт".
"Ты был любим всеми и все будут тебя помнить. Покойся с миром", — написал Уорис в твиттере, добавив к сообщению архивное совместное фото с Салой и эмодзи в виде рыдающего лица.
Самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский футболист, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января. 8 февраля тело, найденное на месте крушения самолета, опознали как тело спортсмена.
Сала выступал за "Нант" с 2015 года, провел 133 матча, оформил 48 голов и исполнил 13 голевых передач.
Ранее "Нант" опубликовал в твиттере видео в память о бывшем нападающем команды Эмилиано Сале, погибшем в результате авиакатастрофы над Ла-Маншем.
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Футбол , Маджид Уорис , Спартак , Советский спорт
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