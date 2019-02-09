Экс-нападающий «Спартака» обратился к погибшему Сале

"Ты был любим всеми и все будут тебя помнить. Покойся с миром", — написал Уорис в твиттере, добавив к сообщению архивное совместное фото с Салой и эмодзи в виде рыдающего лица. You were loved by everyone and you will be remembered by everyone. RIP 😭 pic.twitter.com/YB6zbC5sID— M. Waris 🙏 (@warisgh10) 8 февраля 2019 г.

Самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский футболист, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января. 8 февраля тело, найденное на месте крушения самолета, опознали как тело спортсмена.

Сала выступал за "Нант" с 2015 года, провел 133 матча, оформил 48 голов и исполнил 13 голевых передач.