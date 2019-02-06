Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста

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Стала известна реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста 

Рамблер 1 час назад
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев встретили решение Тверского суда Москвы о продлении срока ареста молчанием, сообщает Sports.ru.
После того, как судья огласила решение, Кокорин и Мамаев продолжили сидеть молча и лишь ухмыльнулись, когда к ним повернулся адвокат Андрей Ромашов. В прошлый раз футболисты встретили решение суда криками: «Позор!».
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов объяснил молчание Павла тем, что ему нечего было добавить к словам его защитников.
«У нас с Павлом позиция согласована, ему было нечего добавить. Он прекрасно понимает, что если суд захочет учесть доводы, то они в материалах представлены, чтобы как минимум изменить меру пресечения», — сказал Бушманов RT.
Кокорину и Мамаеву озвучили вердикт
Заседание суда состоялось 6 февраля, на нем было принято решение продлить срок содержания под стражей всем четырем фигурантам дела еще на два месяца.
8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев, отмечая десятилетие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин. Сейчас футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, находятся под арестом в СИЗО «Бутырка».
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Андрей Ромашов , Александр Кокорин , Минтранс РФ , ФСИН , Sports.ru
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