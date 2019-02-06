Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста

Стала известна реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста

После того, как судья огласила решение, Кокорин и Мамаев продолжили сидеть молча и лишь ухмыльнулись, когда к ним повернулся адвокат Андрей Ромашов . В прошлый раз футболисты встретили решение суда криками: «Позор!».

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов объяснил молчание Павла тем, что ему нечего было добавить к словам его защитников.

«У нас с Павлом позиция согласована, ему было нечего добавить. Он прекрасно понимает, что если суд захочет учесть доводы, то они в материалах представлены, чтобы как минимум изменить меру пресечения», — сказал Бушманов RT.

Заседание суда состоялось 6 февраля, на нем было принято решение продлить срок содержания под стражей всем четырем фигурантам дела еще на два месяца.