Аршавин прокомментировал дело Кокорина и Мамаева

По словам Аршавина, вся «футбольная братия» переживает за спортсменов и надеется, что оба вернутся в свои клубы и продолжат играть.

«Так или иначе дело движется к вынесению судебного решения», — отметил футболист, подчеркнув, что оба ещё могут «принести радость и пользу нам как обществу».

Антона Белякова. В процессе интервью Аршавин сравнил скандал вокруг Кокорина и Мамаева с ситуацией в которую попал он сам несколько лет назад, назвав неоправданные ожидания болельщиков их личными проблемами. Таким образом, спортсмен ответил на вопрос депутата Госдумы

«Сейчас у нас против чиновников 2:0. Беляков обыграл меня, Пак обыграл Кокорина и Мамаева», — заявил Аршавин.

Ранее Тверской районный суд Москвы продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемым в избиении нескольких человек в центре Москвы, до 8 апреля.